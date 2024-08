Festival delle Corrispondenze, a Monte del Lago arriva anche Sigfrido Ranucci

Svelato un nuovo ospite della tredicesima edizione del Festival delle Corrispondenze che prenderà il via dal 4 all’8 settembre a Monte del Lago di Magione (con un’anteprima il primo settembre a Villa Colle del Cardinale di Perugia). Al ricco programma va infatti ad aggiungersi un appuntamento fortemente voluto dagli organizzatori che vedrà protagonista, venerdì 6 settembre alle 21.15 in piazzetta Sant’Andrea, il noto giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci con la presentazione del suo libro “La scelta” (2024, Giunti/Bompiani Overlook). L’autore dialogherà con Paola Zanca (giornalista Il Fatto quotidiano) .

Il libro – Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà̀ dell’informazione, racconta sé stesso e il suo lavoro.

Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti. Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: «Qual è la scelta giusta?». E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.

Bio breve – Sigfrido Ranucci, romano classe 1961, è giornalista, autore e conduttore televisivo. In Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviati nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo del 2017 conduce il programma televisivo “Report” su Rai 3, che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo di inchiesta ed è autore con Nicola Biondo del libro “Il patto” (Chiarelettere, 2010).

