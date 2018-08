Foligno, a Colfiorito dal 10 al 19 agosto la 41esima sagra della Patata Rossa

FOLIGNO – Convegni, mostre fotografiche, serate musicali e, ovviamente anche gastronomiche, caratterizzeranno la 41/a sagra della patata rossa a Colfiorito, in programma dal 10 al 19 agosto, nell’area un tempo riservata alla protezione civile. “Rispetto al passato – ha detto Stefano Morini per il comitato organizzatore – abbiamo dato importanza ai convegni. Uno, sabato 11 agosto, riguarderà “Le erbe campagnole spontanee del territorio dell’oasi di Colfiorito”, il secondo, venerdì 17 agosto, l’illustrazione del progetto definitivo della pavimentazione di Colfiorito”. E’ prevista anche un’appendice della manifestazione, “Colfiorito e il mare”, dal 24 al 26 agosto, sempre nella frazione montana con la partecipazione del Comune di Civitanova Marche e con l’offerta gastronomica di pesce. Il 25 agosto ci sarà la presentazione del libro “Il fantastico mondo degli uccelli”, a cura di Giulio Cagnucci.

In rappresentanza del Comune di Foligno – che ha patrocinato la rassegna – è intervenuto l’assessore Graziano Angeli sottolineando come “la manifestazione funzioni davvero se ha raggiunto la sua 41/a edizione con grandi risultati di presenze. E’ un periodo in cui la montagna folignate mostra un grande stato di salute con tante iniziative e presenze. Ricordo il timore degli operatori della zona con l’apertura della nuova 77. Invece la nuova arteria ha portato visitatori e sviluppo. Ora la richiesta nelle frazioni montane è la richiesta di parcheggi adeguati per fare fronte al massiccio afflusso di turisti”.