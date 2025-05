Giovanni Gnocchi e Connie Shih alla Sala dei Notari per un viaggio nel Romanticismo europeo

Si avvicina alla conclusione la stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: in vista del gran finale di mercoledì 14 maggio, al teatro Morlacchi con la celebre pianista francese Hélène Grimaud, venerdì 9 maggio, alle 20.30, alla Sala dei Notari di Perugia il violoncellista Giovanni Gnocchi e la pianista Connie Shih saranno protagonisti di una serata dedicata al Romanticismo europeo.

Aperto dalle Tre Romanze per violino e pianoforte op. 22 di Clara Schumann, proposte nella versione per violoncello, il concerto di venerdì proseguirà con la Sonata in sol maggiore op. 78 “Regensonate” di Johannes Brahms, nella trascrizione per violoncello. In chiusura Gnocchi, uno dei musicisti italiani più apprezzati della sua generazione, primo violoncello di importanti orchestre internazionali e dal 2012 docente al Mozarteum di Salisburgo, e Shih, pianista canadese già allieva di artisti come György Sebők e András Schiff, eseguiranno la Sonata in sol minore op. 19 di Sergej Rachmaninov, capolavoro della letteratura cameristica.

“Piccole donne”, per la Festa della Musica, chiude Musica per Crescere

Si chiude intanto questa settimana l’edizione 2024 / 2025 del progetto Musica per Crescere, con un appuntamento speciale dedicato ai giovani e alle famiglie in occasione della Festa della Musica: sabato 10 maggio, alle 21, il teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà Piccole donne, spettacolo musicale liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, una produzione originale della Fondazione Perugia Musica Classica in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Lo spettacolo, su testo dell’attore Francesco “Bolo” Rossini e musiche commissionate a Filippo Illic Fanò, vedrà la compagnia di teatro musicale di Musica per Crescere esibirsi – con i costumi gentilmente concessi dal Teatro Stabile dell’Umbria – insieme all’Ensemble da Camera dell’Orchestra da Camera di Perugia.

Dopo la felice incursione nel mondo del cinema musicale con la pièce Tony e Maria (adattamento dal celebre West Side Story di Leonard Bernstein), Musica per Crescere torna ad attingere alla grande letteratura di formazione, confrontandosi con il romanzo di Alcott, che da generazioni alimenta e accompagna la crescita dei giovani. Un progetto estremamente ambizioso, sia dal punto di vista del percorso di crescita degli interpreti, inseriti in un programma di incremento di alcune specifiche tecniche espositive (analisi del testo, dizione, movimenti scenici), che della scelta dell’opera messa in scena.

L’appuntamento di sabato arriva al termine di un’altra straordinaria stagione del progetto Musica per Crescere, che in questa edizione ha contato oltre 30 spettacoli musicali a cui hanno partecipato circa 7.000 giovani studenti del territorio, con oltre 70 musicisti umbri coinvolti nel progetto, a cui vanno aggiunti gli oltre 20 ragazze e ragazzi under 25 chiamati a far parte della compagnia di teatro musicale di Musica per Crescere. Numeri importanti per un percorso che, dal 2003, ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130.000 tra bambini e ragazzi.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com