Gubbio, Mostra tripersonale di artisti siciliani alla chiesa di Santa Maria dei laici

GUBBIO – E’ allestita dal 1 al 30 giugno presso la Chiesa di S. Maria dei Laici, la MOSTRA TRI-PERSONALE dal titolo ‘ART GRATIA ARTIS’, degli artisti siciliani MARIA ELENA BUEMI, CETTY MIDOLO ed UMBERTO GARRO. Promossa e organizzata dall’associazione culturale ‘La Medusa’ con il patrocinio del Comune di Gubbio, l’esposizione sarà aperta al pubblico sabato 1 giugno alle ore 18.30 con aperitivo con gli artisti. Si tratta di artisti molto diversi, che usano materiali, e forme diametralmente opposte, in un dialogo che parte dalla loro splendida terra, per confrontarsi nella verde Umbria. Maria Elena Buemi, vive a Siracusa da molti anni ma è nata a Messina. E’ un’artista autodidatta, e la sua arte è prevalentemente astratta e legata al colore, lavora con diversi materiali ma preferisce utilizzare un mixed media fatto di colori acrilici e pigmenti in polvere. La attrae anche il mondo misterioso dei codex da decifrare, crittogrammi, alfabeto morse, tanto da poterli realizzare su tela. Ha partecipato a parecchie mostre collettive a Siracusa in particolar modo. Diverse bipersonali in contesti molto belli in Ortigia. Ha partecipato a mostre on line in Europa. Cetty Midolo di Siracusa, città nella quale vive e lavora, ha iniziato la sua carriera di pittrice da pochi anni; i suoi colori, danno espressione e voce al suo essere. Nei suoi dipinti emergono i pensieri, le emozioni, i sentimenti, le passioni che filtrano dal suo animo, che la porta verso una continua ricerca della perfezione espressiva divenuta ormai necessità di vita. Umberto Mario Garro è nato a Siracusa, dove ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte, proseguendo gli studi artistici a Pordenone, frequentando i corsi d’incisione con il maestro Marcòn. Ha insegnato Educazione Artistica in Friuli Venezia Giulia in provincia di Pordenone e in Sicilia in provincia di Siracusa. Ha Insegnato Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa e Teoria della Percezione visiva e mass-media presso l’Accademia Val di Noto. Come pittore ha partecipato a diverse manifestazioni nazionali ed estere, sia in campo personale che in collettive di ampia risonanza. Iconologo, etnologo, pubblicista direttore di testate giornalistiche, ha collaborato e collabora tuttora con diversi giornali. Ha promosso per vari enti, manifestazioni culturali, tradizionali, artistiche e sportive. Ha vinto il terzo premio per la sezione poesia in vernacolo “Città di Noto”. S’interessa di arte, cultura, tradizioni popolari, poesia, personaggi dello sport e storia locale.