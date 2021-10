Il corto made in Umbria, intitolato “Arika & Neil”, sbarca all’International Terra di Siena Film Festival

Il corto made in Umbria, intitolato “Arika & Neil. La Leggenda di Kaira”, sbarca all’International Terra di Siena Film Festival e con lui l’orvietano Pierfederico Tedeschini, in arte Dj Thedo, che ne ha curato le musiche. Dopo aver calcato le passerelle della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, grazie alla Veneto Film Commission che aveva selezionato la pellicola ritenendola tra le proposte più interessanti per quanto riguarda il cinema emergente, il tour promozionale del corto prosegue.

Oggi (sabato 2 ottobre) è stato proiettato nel pomeriggio all’interno del programma del 25esimo International Terra di Siena Film Festival, nello spazio dedicato ai cortometraggi.

In “Arika & Neil. La Leggenda di Kaira” c’è molto dell’Umbria. Il cortometraggio in costume d’epoca, infatti, è stato girato al Palazzo Vescovile di Todi per gentile concessione di don Francesco Valentini e del Ministero della Cultura. Il tema del progetto è la condizione della donna nella storia, seppure si tratti di un fantasy, porta in scena le figure di Raffaello Sanzio e Francesco Moro.

Il corto prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo e patrocinato da “Don’t Worry”, associazione contro la violenza di genere, e dall’Associazione Polizia Penitenziaria. “Ho voluto dedicare questa sceneggiatura tratta dall’omonimo fumetto ‘La Leggenda di Kaira’ (Amazon) – ha spiegato la regista – alla memoria di Loredana Nesci, agente di polizia ed avvocato italo-americana, interprete di Legal Diva (Abc Usa), vittima di femminicidio morta nel 2015”.

Pierfederico Tedeschini è un “sognatore musicale”, come si definisce, già autore del libro “Confessioni di un amore presunto (pazzo)” pubblicato nel 2017 per Futura Edizioni, ed ora anche della colonna sonora del cortometraggio “Arika & Neil. La Leggenda di Kaira”. Porta avanti parallelamente l’attività lavorativa presso la Cantina Poggio Cavallo, azienda nata a Canale dalla passione di famiglia per il vino e per la terra.