Il laboratorio di Scienze sperimentali verso la chiusura delle celebrazioni per il ventennale

FOLIGNO – Tutto pronto a Foligno per il weekend di celebrazioni del ventennale del Laboratorio di Scienze Sperimentali. Sabato 18 e domenica 19 maggio, infatti, si terranno gli appuntamenti che segnano l’importante traguardo raggiunto dalla struttura di via Isolabella da quel 22 maggio 1999 in cui venne inaugurata. Il Laboratorio di Scienze Sperimentali, presieduto da Maurizio Renzini e diretto da Pierluigi Mingarelli, è, ormai, una realtà che negli anni si è contraddistinta per l’importante attività di formazione e aggiornamento nell’ambito delle discipline scientifiche, a supporto di scuole e docenti, grazie alla continua implementazione dei suoi laboratori passati dai 3 iniziali agli attuali 13. Una struttura rinata dalle macerie del sisma grazie alla collaborazione ed al prezioso contributo delle istituzioni locali, provinciali e regionali, delle imprese del territorio e di singoli cittadini. Senza dimenticare l’impegno profuso dai volontari dell’Associazione nazionale alpini, che per il ventennale torneranno a visitare il Laboratorio folignate, che hanno aiutato ad allestire dopo gli eventi sismici che hanno interessato Umbria e Marche tra il 1997 e il 1998. Per l’occasione sono diversi gli appuntamenti messi in agenda e ai quali è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Si inizierà sabato 18 maggio, alle 17, con l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e con singoli volontari nella sede di via Isolabella. A seguire, alle 21 ci sarà la visita del Laboratorio da parte dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Le celebrazioni del ventennale proseguiranno, poi, domenica 19 maggio, alle 9, con la Santa Messa nella Chiesa di San Nicolò e si concluderanno con il concerto in programma alle 10.30 all’Auditorio San Domenico. Per l’occasione ad esibirsi saranno il coro dell’associazione Nazionale Alpini della Val Tidone di Piacenza e la Corale del Torrino di Foligno. Agli ospiti, come annunciato, verrà consegnato un attestato di gratitudine per l’impegno manifestato negli anni a sostegno del Laboratorio di Scienze Sperimentali realizzato dagli studenti che hanno frequentato i corsi di progettazione, prototipazione e stampa 3D.