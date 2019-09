Il viaggio multimediale di Tan Dun alle radici della tradizione cinese conclude la Sagra Musicale Umbra

PERUGIA – Ultimi concerti per la 74^ Sagra Musicale Umbra. Sabato 21 settembre la giornata comincia alle 12 nel Santuario di Mongiovino, a Panicale, con Eia, Mater, fons amoris, un viaggio nel cuore del misticismo mariano con l’Ensemble Vocale Libercantus, diretto da Vladimiro Vagnetti. Gran finale alle 21 nella Basilica di San Pietro, con il concerto per video, violoncello e orchestra The Map, collage sinfonico-etnico dell’Oriente di Tan Dun e Ma mère l’Oye”, e la Suite per orchestra (1911) di Maurice Ravel, con l’Orchestra della Toscana insieme al violoncellista Giovanni Sollima, diretti da Enrico Bronzi.Domenica 22 settembre, alle 11.30, la chiusura con la messa solenne cantata nella Cattedrale di San Lorenzo (Cappella Musicale della Basilica Papale di S. Francesco in Assisi, Eugenio Becchetti, organo, Padre Giuseppe Magrino OFM conv, direttore).

Programma completo: www.perugiamusicaclassica.com