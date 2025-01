Inaugurazione della mostra “Materiality – Nano – e bio – materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria”

Si terrà il 9 gennaio 2025 alle ore 17 presso il Centro Servizi Galeazzo Alessi (Ex Borsa Merci) la cerimonia di inaugurazione aperta al pubblico della mostra interattiva “MATERIALITY – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria”.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 31 gennaio, è curata dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia”, finanziato con la Missione “Dalla Ricerca all’Impresa” del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5).

Obiettivo dell’esposizione è presentare i contenuti scientifici dell’Ecosistema di Innovazione VITALITY, con sezioni dedicate ai materiali e dispositivi nanostrutturati e a quelli a base biologica e biocompatibili, ovvero i temi protagonisti dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto VITALITY.

Gli orari

La mostra ad ingresso libero sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 16 alle 20, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato 11 gennaio, inoltre, e tutte le domeniche del mese è prevista una visita guidata alle ore 17.30.

Una mostra itinerante

Una volta terminato il periodo di permanenza a Perugia, la mostra si sposterà presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra dal 3 al 20 febbraio. Dal 24 febbraio al 20 marzo sarà quindi a Terni, presso la prestigiosa sede di Palazzo Carrara. Seguirà l’esposizione presso il Polo Museale di Gualdo Tadino – chiesa monumentale di San Francesco – dal 22 marzo al 9 aprile, per terminare poi a Foligno dal 10 al 13 aprile, nell’ambito della Festa di Scienza e Filosofia.

Dopo questo periodo itinerante, a cui si potranno eventualmente aggiungere altre tappe, la collocazione definitiva della mostra sarà presso i costituendi POLO NANOMAT a Nocera Umbra e POLO BIOMAT a Terni, presso l’area Polymer.

Gli eventi collaterali

Durante la permanenza a Perugia, alcuni eventi arricchiranno la proposta di divulgazione scientifica:

sabato 18 gennaio alle ore 17.30, la conferenza-spettacolo “ Magica quantistica: spettacolo di illusionismo e scienza “, a cura della compagnia teatrale Microteatro Terra Marique e con la partecipazione del prestigiatore scientifico Raffaele Silvani;

alle ore 17.30, la conferenza-spettacolo “ “, a cura della compagnia teatrale e con la partecipazione del prestigiatore scientifico giovedì 23 gennaio alle ore 16, il seminario del prof Amalio Fernadez-Pacheco dell’ Università Tecnica di Vienna, sui nanomateriali magnetici e le loro applicazioni in occasione dell’evento “ AIMagn Colloquium on “3D nanomagnetism” organizzato dall’Associazione Italiana di Magnetismo ;

alle ore 16, il seminario del prof dell’ Università Tecnica di Vienna, sui nanomateriali magnetici e le loro applicazioni in occasione dell’evento “ organizzato dall’Associazione Italiana di Magnetismo sabato 25 gennaio alle ore 17.30: lo spettacolo/laboratorio di improvvisazione teatrale “ PASSEPARTOUT – Improvvisazioni sull’arte di risolvere problemi ” dedicato allo stimolante tema del come si inventano cose innovative e come sia possibile creare, partendo da qualcosa c’è già, qualcosa che non c’è ancora., a cura dell’ Associazione VOCI e PROGETTI;

alle ore 17.30: lo spettacolo/laboratorio di improvvisazione teatrale “ ” dedicato allo stimolante tema del come si inventano cose innovative e come sia possibile creare, partendo da qualcosa c’è già, qualcosa che non c’è ancora., a cura dell’ lunedì 27 gennaio alle ore 17.30: in occasione della Giornata della Memoria, Lettura teatrale delle lettere di Lise Meitner, la scienziata di origine ebrea che scoprì la fissione nucleare e alla quale, ingiustamente, non fu assegnato il premio Nobel, a cura di Paola Tortora Associazione VINTULERA TEATRO.

Visite guidate e laboratori per le scuole

vitalitymostra@gmail.com. Durante il periodo di apertura della mostra presso le varie sedi le scuole di ogni ordine e grado potranno prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici, differenziati per classi di età. Per usufruire dell’opportunità i docenti interessati sono invitati a inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica: