Isola Polvese, martedì 18 agosto streaming speciale dalla Rocca

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un’iniziativa della Ozono Records, etichetta discografica umbra di proprietà di Valerio Cardone e Pietro Allegrini. Con l’autorizzazione del Comune di Castiglione del Lago e della Provincia di Perugia, il team della Ozono ha potuto usufruire per una giornata della suggestiva Rocca dell’Isola Polvese dando vita ad un evento unico nel suo genere che sarà trasmesso in prima visione nei social il prossimo 18 agosto, dalle ore 18 alle 21.

Le pagine che lo supporteranno saranno tantissime, sia italiane sia straniere, data la caratura degli artisti e la bellezza delle immagini. Anche alcuni club trasmetteranno l’evento nelle proprie pagine social, tra quelli umbri che hanno sposato l’iniziativa troviamo il Red Zone di Gianluca Calderozzi ed il Cyborg di Paolo Vinci.

“Non e’ stato facile organizzare il tutto”, spiega Valerio Cardone. “Abbiamo dovuto imbastire – prosegue – una vera e propria consolle nel bel mezzo dell’Isola e non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei pescatori che ci hanno accompagnato in barca o degli esercenti della zona che ci hanno supportato. Per esempio Andrea, gestore di uno dei bar dell’isola, ci ha messo a disposizione un motorino che abbiamo utilizzato per gli spostamenti, Gianmarco Picchioni si è occupato della logistica generale, per non parlare di Bruno Palazzeti della Provincia di Perugia e del sindaco Matteo Burico che sono stati eccezionali nei nostri confronti”.

Per l’occasione si sono esibiti artisti di spessore internazionale, il primo a suonare e stato “Rexanthony”, leggenda della musica techno, enfant prodige che negli anni ‘90, già giovanissimo, scalava le classifiche mondiali con hit come “Capturing Matrix e Polaris Dream”. Di origini marchigiane, figlio della compositrice Doris Norton e artista di punta dell’etichetta umbra che ha da poco prodotto i remix 2020 del suo famoso brano Capturing Matrix.

Dopo di lui è salita in consolle Alessandra Roncone, dj producer di origini bolognesi, conosciuta in tutto il mondo, artista della label FSOE (Future Sound of Egypt) etichetta discografica dei famosissimi Aly & Fila. Alessandra ha suonato in tutto il mondo, dalle platee calcate dai grandi del settore com Armin Van Buuren, Paul Van Dyk ecc, ai paesi esotici come Tailandia e Cina, senza dimenticare festival importantissimi come il Tomorowland, sogno di qualsiasi dj.

L’ultimo a suonare, alle luci del tramonto, è stato “Ector Nina”, pseudonimo utilizzato da Valerio Cardone per produrre progetti con sonorità elettroniche piu particolari. Valerio in questo progetto unisce suoni e voci utilizzando synth, controller e multi effetti. Di origini umbre, Valerio è attualmente più conosciuto con il nome d’arte “Master Enjoy” ed è una figura storica del clubbing Italiano.

La regia dello streaming è stata affidata ad Angelo Mencaroni, che ha utilizzato cinque telecamere più due droni.

Si tratta di un’iniziativa culturale che contribuirà sicuramente a dare visibilità ad un posto incantato come l’Isola Polvese e al lago Trasimeno in generale.

