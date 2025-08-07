La notte del 𝟭𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 nel cuore di Perugia si accende grazie alla musica!

Nella notte di San Lorenzo l’estate perugina si accende grazie alla musica. Due i concerti previsti il 10 agosto nel cuore del capoluogo umbro. Sono le due facce di un unico evento, “E poi scende la sera che accende mille fuochi”, che unisce repertori barocchi e musica d’autore per offrire uno dei momenti clou del programma estivo Serestate del Comune di Perugia.

All’omaggio a uno dei patroni cittadini, nel chiostro di San Lorenzo, si unirà infatti quello, davanti alla cattedrale a lui intitolata, a Paolo Benvegnù, artista molto legato all’Umbria e al territorio locale, prematuramente scomparso lo scorso 31 dicembre. Coinvolte due orchestre per un totale di quasi 70 elementi. Perugini e visitatori sono quindi invitati a riscoprire il 10 agosto anche come festa di piazza da vivere il più possibile insieme.

Sulle note di Händel – A dare avvio alla serata musicale sarà, alle 20 presso il chiostro di San Lorenzo, il concerto “San Lorenzo. L’acqua e il fuoco” a cura dell’Orchestra da Camera di Perugia, con Christian Schmitt direttore e all’oboe. L’iniziativa si colloca nell’ambito della rassegna “All the Saints”, ideata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia e il patrocinio della Fondazione Perugia Musica Classica, per celebrare i patroni cittadini.

Il concerto sarà interamente dedicato alle opere di Georg Friedrich Händel, uno dei più grandi compositori del Barocco. In apertura, il Concerto per oboe n. 3 in sol minore HWV 287, seguito da due delle sue composizioni più emblematiche: la Water Music (Suite n.1 in fa maggiore HWV 348) e la Music for the Royal Fireworks (in re maggiore HWV 351). L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà trasmesso in diretta streaming audio dal palco di piazza IV Novembre.

Tributo a Benvegnù – Alle 22 in piazza IV Novembre si terrà invece il concerto tributo a Paolo Benvegnù “Piccole fragilissime note”, a cura dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink, e dei Benvegnù con Neri Marcorè. Un intreccio di voci, strumenti e memorie per celebrare un artista che ha segnato la musica d’autore di questi ultimi trent’anni. Un concerto speciale in cui il suo gruppo musicale, “I Benvegnù”, insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo e alla straordinaria partecipazione di Neri Marcorè, darà nuova vita alle canzoni più intense e significative del cantautore.

Saranno proposti brani che rappresentano la sintesi della carriera di Paolo Benvegnù e altri che ha sempre amato suonare e cantare (come quelli dei Beatles, di De André, Paul Simon e altri). Tutto per tenere alta la memoria di “un uomo che è stato un amico, un artista e un poeta”.