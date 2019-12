L’albero sull’acqua più grande del mondo arriva da Papa Francesco

CASTIGLIONE DEL LAGO – Non si ferma la folla che vuole assistere al grande spettacolo dell’Albero di Natale disegnato sull’acqua più grande del mondo a Castiglione del Lago. Nonostante il maltempo, che si è abbattuto in Umbria e in Toscana, sono stati circa 3.000 i biglietti venduti fra sabato e domenica consentendo agli organizzatori di Eventi Castiglione del Lago di raggiungere quota 20.000 nei primi 15 giorni di accensione. L’Albero di Natale più grande del mondo visto dal vivo regala emozioni uniche grazie agli stupendi riflessi delle luci sull’acqua del Trasimeno, alla naturale bellezza del Poggio e della Rocca Medievale, ai profumi e alle musiche che accompagnano gli spettatori: l’albero cambia il suo aspetto continuamente, grazie al moto ondoso e alle diverse condizioni di temperatura e di umidità nell’aria.

“Eventi Castiglione del Lago” ha portato l’albero in Vaticano qualche giorno fa: papa Francesco ha ricevuto la pergamena di adozione di una lampadina dalle mani del presidente Marco Cecchetti che, insieme al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, ha regalato al Santo Padre una bellissima stampa fotografica che ritrae l’albero con la Luna piena, foto realizzata da Giorgio Brusconi. «I sogni si possono realizzare, basta crederci: abbiamo acceso una luce per papa Francesco» ha dichiarato emozionato Matteo Cecchetti, accompagnato nel suo viaggio a Roma anche dal consigliere comunale con delega all’associazionismo Paolo Brancaleoni, don Piero Becherini e don Matteo Rubechini che hanno rappresentato la comunità castiglionese in una giornata davvero indimenticabile.

Anche e soprattutto il 24, 25, 26 e 27 dicembre il fascino di Castiglione del Lago con la sua suggestiva atmosfera natalizia accende la fantasia di bambini, ragazzi e adulti. All’interno del percorso del Poggio, oltre all’Albero più grande del mondo, si può ammirare un suggestivo Presepe Monumentale e, all’interno della Rocca Medievale, il video mapping con proiezioni giganti sulla torre principale e solo nei giorni festivi e prefestivi tanti spettacoli sempre nuovi: spettacoli circensi, esibizioni di danza aerea, trampolieri e mangiatori di fuoco con orario prolungato anche dopo cena. Molto ricco è anche il programma gratuito nelle vie e nelle piazze del paese in questi tre giorni: animazione con tanti artisti di strada e street band per le vie del paese dalle 16:30 alle 19:30 con la partecipazione dei trampolieri alati e degli zampognari.

Martedì 24 dalle 15:30 per le vie del paese la “Corale dei Bambini” diretta dal maestro Loretta Torelli. Il giorno di Natale dalle 16 alle 18, “Un Natale di Fiabe” a cura di Trasimeno Teatro e “Quelli del 65”, mentre sempre Trasimeno Teatro organizza anche “Favoloso Babbo Natale” negli ultimi due giorni del 24 e del 25, con racconti animati e laboratori per bambini e un nuovo gioco a sorpresa, sempre presso la Casa di Babbo Natale di piazza Mazzini, con orario dalle 16 alle 19.

Sempre il giorno di Natale alle ore 18 gli alunni della Direzione Didattica “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago augureranno Buone Feste a tutti con un video proiettato in piazza. Mazzini. Nella Sala “Massimo Del Pizzo” di Palazzo della Corgna prosegue l’esposizione “Castiglione del LEGO” aperta entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; nei giardini di Palazzo della Corgna ogni giorno fino al 6 gennaio funziona una pista di ghiaccio.

Venerdì 27 alle ore 21 presso la Sala del Teatro di Palazzo della Corgna si terrà il concerto “Musiche dal Mondo” a cura del Laboratorio del Cittadino.

Per il 31 dicembre ed il 6 gennaio Eventi sta progettando nuove e ancora più sorprendenti iniziative per lasciare a bocca aperta grandi e piccini: sorprese per augurare Buon Anno in allegria dal “Paese dell’Albero più grande del mondo”.