Love Film Festival, 11esima edizione dal 13 al 15 giugno

Torna per l’undicesima edizione il Love Film Festival di Perugia, primo festival cinematografico in Italia incentrato sul tema dell’amore con la direzione artistica di Daniele Corvi. La manifestazione è stata presentata questa mattina, 14 maggio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la libreria delle Volte di Perugia. Presenti il direttore artistico Daniele Corvi, Francesca Tizi, assessora all’Istruzione del Comune di Perugia, Vanni Ruggeri, assessore alla Cultura del Comune di Magione, Giovanni Parapini, direttore della sede regionale Rai, Filippo Calabrese, presidente di Umbra Acque, Tiziana Bonfiglio, AD Umbra Acque, Claudia Franceschelli, Presidente ConfapiD Perugia.

***

IL FESTIVAL

La manifestazione, che premia con il Grifone d’oro le pellicole italiane e internazionali uscite in sala nell’anno precedente per le categorie di miglior film, migliore regia, miglior attrice, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior cortometraggio, nella scorsa edizione ha festeggiato i suoi primi 10 anni in compagnia di talenti del cinema come Antonio e Pupi Avati, Marco Bocci, Brando De Sica, Claudia Gerini, Laura Morante.

L’edizione 2025 si terrà a Perugia e a Magione dal 13 al 15 giugno, la madrina è l’attrice Giulia Schiavo.

Il tema di quest’anno esplora l’“amore” per l’ambiente e la sostenibilità inteso in senso ampio, sia “green” che sociale.

Il Love Film Festival ha i patrocini di Regione Umbria, Comune di Perugia e di Magione, oltre a partner significativi come Rai Umbria, media partner TGR, Umbra Acque e, per la prima volta, Enel, che consegnerà un premio speciale legato ai contenuti di sostenibilità.

Tra gli eventi: l’anteprima mondiale del documentario in tecnica mista Fellinesque – L’eterna danza di Fellini di Federico Mancuso, con Dante Ferretti, Alvaro Vitali, Liana Orfei, dedicato al grande regista; un incontro con l’attore Edoardo Pesce, protagonista del film El Paraìso di Enrico Maria Artale (in proiezione a seguire); la presentazione del libro del regista e sceneggiatore Davide Ferrario, L’isola della felicità (2025, Feltrinelli).

Poi le masterclass dedicate al mestiere del cinema: “Fare l’attrice oggi”, con le attrici Isabelle Adriani (Infidel) e Astrid Meloni (Il Gattopardo); “Come si scrive un soggetto cinematografico?” con il regista Max Nardari e la sceneggiatrice Alba Calicchio, seguita dalla proiezione del film Amici per caso di Max Nardari (appena presentato in Senato per celebrare la Giornata Internazionale contro l’Omofobia) con Marina Suma, Filippo Contri, Filippo Tirabassi e Giulia Schiavo (gli ultimi tre presenti in sala); “Come si fa un buon provino per il cinema?” con la casting director Sonia Broccatelli.

E ancora, la proiezione dei documentari Titanus 1904, di Giuseppe Rossi, sulla storica casa di produzione, e Gaucci: Quando passa l’uragano, di Giacomo Del Buono, dedicato al presidente dell’AC Perugia, e la presentazione del libro Le Fondazioni Film Commission. Tra ruolo istituzionale e cineturismo di Daniele Corvi e Fabio Melelli.

In chiusura, a Magione, un concerto della Filarmonica di Pila dedicato alle più belle colonne sonore del cinema.

Quest’anno, inoltre, si aggiunge al concorso principale del festival un premio dedicato ai corti realizzati dalle scuole della provincia di Perugia in collaborazione con ConfapiD, sul tema del ruolo della donna e della parità di genere.

DICHIARAZIONI

“Questa undicesima edizione è caratterizzata da un ampliamento del raggio d’azione del festival, che si svolgerà tra Perugia e Magione, e anche da un maggiore coinvolgimento delle realtà associative del territorio» dichiara il direttore artistico Daniele Corvi. «Il cinema oggi vive grandi difficoltà, in particolare in Umbria: il Love Film Festival ha cercato di trasformarle in opportunità, facendo rete e puntando sulla formazione”.

“Il festival – ho sottolineato l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi – negli anni si è affermato come spazio di confronto, di crescita, di ispirazione. E che anche quest’anno sceglie di affrontare un tema cruciale: la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni.

Non solo ambientale, ma anche sociale e culturale.

Perché essere sostenibili – oggi – significa costruire comunità inclusive, solidali, attente al futuro. Significa generare valore condiviso. E il cinema ha un ruolo straordinario in questo percorso.

Come assessora all’istruzione, non posso che sottolineare con forza il valore educativo di un festival come questo. Perché ogni film, ogni incontro, ogni masterclass è un’occasione per imparare a guardare il mondo con occhi diversi.

E non a caso anche quest’anno le scuole sono protagoniste: penso al concorso realizzato in collaborazione con ConfapiD Perugia, che ha coinvolto studentesse e studenti sul tema della parità di genere e del ruolo delle donne come costruttrici di pace.

Un progetto che merita attenzione, perché educare alla parità non è un gesto formale: è una scelta politica e culturale che riguarda il futuro della nostra società.

Il cinema ci aiuta proprio in questo: ci racconta storie che aprono spazi interiori, ci mette davanti a ciò che spesso non vogliamo vedere, ci invita a cambiare prospettiva.

E allora, se vogliamo davvero costruire una cultura della sostenibilità, dobbiamo partire proprio da qui: dal legame tra scuola, cultura e territorio. Dalla possibilità per ragazze e ragazzi di confrontarsi con l’arte, con il pensiero critico, con la complessità”.

***

Il manifesto del Love Film Festival è realizzato da Simona Chipi e si richiama alla “divina” Greta Garbo.

Il Festival aderisce al progetto “No woman no panel” per la parità di genere.