Magione. Le canzoni di De Andrè per parlare di rispetto degli altri

MAGIONE – Una Festa della donna di musica e parole al teatro Mengoni di Magione giovedì 8 marzo, ore 21. Un’occasione per riflettere ma, anche, per godere delle bellissime canzoni che i musicisti della scuola di musica Doremilla e la band Crêuza del Mä regaleranno. Intervallate da splendidi testi poetici (dal Piccolo Principe a Sanguineti)a cura del Progetto Donna di Magione, la serata sarà soprattutto un tributo a Fabrizio del Andrè agli emarginati a cui il cantautore ha dato voce nelle sue canzoni.

Da Boccadirosa alla puttana dagli occhi color di foglia alla sposa bambina con gli occhi limpidi sono infinite le figure femminili raccontate dal cantautore genovese. «Un mondo degli emarginati che Fabrizio De Andrè ha vissuto, esplorato, amato e toccato a tal punto da riuscire, insegnandoci il rispetto e la carità per il diverso, per l’ultimo, fino a spingersi all’estrema considerazione che “dai diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori”» come ha brillantemente scritto la giornalista Linda Varlese in un suo articolo.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle politiche sociali e Progetto donna del comune di Magione in collaborazione con la band Crêuza del Mä e la scuola di musica Doremilla. L’iniziativa ha il sostegno di Arci Magione, La meglio gioventù caffè, I Ferri srl.

«Vi aspettiamo – commentano gli organizzatori – per vivere insieme emozioni e riflessioni in una giornata importante che vuole coinvolgere donne e uomini in un percorso comune, quello del rispetto degli altri».

La manifestazione è a ingresso gratuito