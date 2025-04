Monte del Lago, la storia pontificia a Perugia e l’acquedotto medievale per i prossimi appuntamenti con Gran Tour Perugia

Tre gli appuntamenti settimanali in compagnia di Gran Tour Perugia che, in questi giorni di ponte del primo maggio, vedranno protagonisti i suggestivi scorci panoramici di Monte del Lago, un viaggio nella storia pontificia nel capoluogo umbro e un trekking fuori le mura per ammirare lo storico acquedotto medievale.

Si inizia domani (30 aprile) alle 17 con una passeggiata a Monte del Lago per riscoprire il fascino senza tempo di questo borgo lacustre, tra i più romantici e panoramici affacciati sul Trasimeno. Situato su un promontorio che domina le acque, questo piccolo gioiello umbro regala scorci mozzafiato e un’atmosfera sospesa tra passato e presente. Quella che prenderà il via sarà una passeggiata tra vicoli lastricati permeati di storia, antiche case in pietra e profumi di fiori e ulivi, proprio quando mentre il sole cala lentamente sul lago, tingendo il cielo di arancio e oro.

Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino a 12 anni

Sabato 3 maggio alle 16 sarà la volta di “I Papi a Perugia – Viaggio nel cuore del potere papale“. Sono quattro i papi saliti al soglio pontificio a Perugia. Durante la visita guidata prenderà il via un racconto che non parlerà solo di conclavi, ma narrerà le vicende di pontefici che hanno determinato con le loro decisioni la storia della città: da Benedetto XI a papa Paolo III Farnese, passando per Pio IX e Leone XIII. Intrighi e fasti rinascimentali per il percorso che si svilupperà tra San Domenico e la Cattedrale di San Lorenzo, attraversando luoghi simbolo della presenza del potere papale tra storia, arte e architettura.

Infine, domenica 4 maggio alle 9 parte un trekking fuori dalle mura urbiche per percorrere il tragitto dell’acquedotto di Perugia, vero e proprio capolavoro dell’ingegneria medievale che da monte Pacciano, nelle vicinanze del quartiere San Marco, portava, allora, l’acqua fino alla Fontana Maggiore. Tragitto dal quale nasce il famoso detto in dialetto perugino “porta l’acqua al di ‘nzù”. La visita guidata è volta a sostenere il progetto di crowdfunding del Circolo Ponte d’Oddi che si muove per il restauro dell’acquedotto.

