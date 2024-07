Montone, boom di presenze per l’Umbria Film Festival

Boom di presenze per la ventottesima edizione dell’Umbria Film Festival, che si è svoltadal 10 al 14 luglio 2024a Montone (PG), con la direzione artistica di Alessandro De Simone: cinque giornate dense non solo di ospiti e di eventi, ma soprattutto di pubblico, che ha gremito le piazze per le proiezioni, le presentazioni di libri, gli spettacoli, portando la cittadina umbra a diventare un polo d’attrazione e confermando l’edizione 2024 come quella di maggior successo degli ultimi anni.

Da quest’anno Montone ha due nuovi ed illustri cittadini onorari: la regista Alice Rohrwacher, che ha presentato il suo ultimo film La chimera e che si è esibita con la sua Banda del Comitato, e il regista francese Olivier Assayas, anche lui ospite al Festival con i suoi Hors du Temps e L’eau froide. Entrambi hanno ricevuto, rispettivamente venerdì 12 e sabato 13, le chiavi della città dalle mani del sindaco Mirco Rinaldi e da un altro cittadino onorario, nonché Presidente del Festival, il geniale, eclettico, celeberrimo Terry Gilliam, che con un arrivo a sorpresa ha rallegrato il pubblico e la cittadinanza con la sua ironia dissacrante.

Serata di premiazione, invece, domenica 14 luglio per il concorso internazionale di cortometraggi animati per bambini Montoons, conquistato da Mouse House di Timon Leder, e per quello dedicato ai cortometraggi italiani Amarcorti – vinto da Rasti di Paolo Bonfadini e Davide Morandi – con riconoscimento come migliore attore a Francesco Gheghi in Mignolo e migliore attrice a Lavinia Sannino in Chello ‘ncuollo. Menzione speciale a Corpo unico di Mia Benedetta.Tutti i premi e le motivazioni in allegato.

Oltre ad Olivier Assayas e a Terry Gilliam, sul palco di Piazza San Francesco, nello spirito eclettico del Festival che spazia tra cinema indipendente, autoriale, e pop, si sono succeduti, tra gli altri, Barbara Ronchi, Milena Mancini e Lone Scherfig.

L’Umbria Film Festival è promosso e organizzato con il sostegno del Comune di Montone, Regione Umbria Assessorato Turismo e Cultura, Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Gal Alta Umbria, MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo. Media partner Ciak e Rai Umbria.