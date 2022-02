Perugia, a Palazzo della Penna “Terra Madre”: una mostra didattica per bambini di tutte le età

Dal 19 febbraio al 6 marzo le sale Art Café presso il Museo civico di Palazzo della Penna a Perugia ospiteranno la mostra gratuita “Terra Madre – Mostra didattica per bambini di tutte le età”. Un percorso alla scoperta della Terra sotto profili storico-culturali, antropologici e storico-artistici, attraverso i materiali e le tecniche artistiche legate all’utilizzo di terre e argille, la figura della Dea Madre, il pianeta Terra e la sua rappresentazione geografica, artistica e mitologica e il concetto di terra come confine tra il “sotto” e il “sopra”, tra natura, storia, ecologia, scienza e creatività.

Durante tutto il periodo di apertura della mostra sarà possibile fruire di laboratori didattici e visite guidate dedicate e personalizzate su prenotazione (gratuite e a pagamento) con l’approfondimento dei temi della mostra in connessione anche con le due esposizioni permanenti del Museo civico di Palazzo della Penna (Dottori e i futuristi Umbri e Joseph Beuys a Perugia – Opera Unica) e di un laboratorio didattico gratuito per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni fissato per venerdì 25 febbraio alle ore 15:30 (evento gratuito, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti) a cura di Munus Arts & Culture.

Domenica 20 e 27 febbraio alle ore 11:00 sarà invece possibile fruire, sempre su prenotazione, di un itinerario guidato in città per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni (accompagnati) alla scoperta delle terrecotte nascoste di Perugia a cura dell’Associazione Meravigliarti in Umbria.

L’esposizione curata dall’Associazione SiripArte e le attività didattiche connesse sono organizzate in collaborazione con il Comune di Perugia – Assessorato alla Cultura e Munus Arts & Culture, concessionario dei servizi per il circuito museale comunale di Perugia, e l’Associazione Meravigliarti in Umbria.

Per la fruizione della mostra e per la partecipazione alle attività didattiche è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e, sopra i 12 anni, il possesso del Green Pass rafforzato.

La mostra è la prima delle nove analoghe iniziative didattiche dedicate all’approfondimento di tematiche connesse all’ambiente, all’arte e alla socialità che verranno ospitate presso le Sale Art Café di Palazzo della Penna, il POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia) di Perugia e il TrasiMemo – Banca della Memoria del Trasimeno di Paciano.

L’iniziativa, parte integrante del Progetto “RipArtire”, educazione alla cittadinanza attiva attraverso il patrimonio culturale locale, è finanziata con la partecipazione al Bando “Educare Insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. realizzato dall’Associazione SiripArte in parternariato con l’Associazione Pro Ponte Etrusca Onlus e l’Associazione Meravigliarti in Umbria e in collaborazione con gli enti sostenitori del progetto (Comune di Paciano, POST – Museo della Scienza di Perugia e l’Associazione Prendimi per Mano Onlus).

MOSTRA E ATTIVITÀ DIDATTICHE

19 febbraio – 6 marzo, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 Sale Art Café presso il Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani 11, Perugia Terra Madre – Mostra didattica per bambini di tutte le età. Senza obbligo di prenotazione – ingresso gratuito

A cura di Associazione SiRiparte in collaborazione con Munus Arts & Culture

19 febbraio – 6 marzo, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 Sale Art Café presso il Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani 11, Perugia. Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento disponibilità di date e posti) – gratuito.

Visite guidate gratuite a Terra Madre – Mostra didattica per bambini di tutte le età.

19 febbraio – 6 marzo, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 Sale Art Café presso il Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani 11, Perugia.

Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento disponibilità di date) – ingresso e visita gratuiti, laboratorio a pagamento. Laboratori didattici e visite guidate per bambini, adulti, famiglie e scolaresche alla mostra Terra Madre e alle collezioni permanenti del Museo civico di Palazzo della Penna.

A cura di Munus Arts & Culture

Venerdì 25 febbraio dalle 15:30 alle 17:30 Sale Art Café presso il Museo civico di Palazzo della Penna, Via Podiani 11, Perugia. Prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) – gratuito. Laboratorio didattico e visita guidata gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni alla mostra Terra Madre e alle collezioni permanenti del Museo civico di Palazzo della Penna.

A cura di Munus Arts & Culture

INFO E PRENOTAZIONI: palazzodellapenna@munus.com

075 9477727 (linea attiva dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00)

Domenica 20 e 27 febbraio ore 11:00 Ritrovo presso il Museo civico di Palazzo della Penna

Prenotazione obbligatoria – gratuito. Itinerari guidati alla scoperta delle terrecotte nascoste di Perugia. INFO E PRENOTAZIONI: meravigliarti.inumbria@gmail.com

3476052993 (linea attiva tutti i giorni dalle 14:00 alle 20:00)