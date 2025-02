Perugia Big Band special educational event: 2 concerti in 1

Una notte coinvolgente ed esclusiva di grande musica venerdì 7 febbraio sera a Perugia, con un ensemble di 20 musicisti diretti da Massimo Morganti, portati dall’Associazione Culturale Perugia Big Band sul palco di STIX Music School a Madonna Alta per un doppio concerto dall’alta valenza didattica, che unisce la canzone d’autore italiana e il genio inarrivabile di Quincy Jones. La scuola di musica fondata e diretta da Marco Pellegrini organizza e promuove infatti un contenitore culturale particolare, uno special educational event rivolto a studenti e appassionati, in cui il jazz incontrerà l’anima cantautorale del nostro Paese, per poi esplodere nella potenza orchestrale di uno dei più grandi visionari della musica mondiale. Due concerti in uno, due viaggi musicali straordinari, insieme a una sola grande orchestra.

OMAGGIO ALLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA

La prima parte della serata sarà interamente dedicata a “Playing the Italian Songbook”, l’album pubblicato da Barly Records con cui la PBB reinventa alcune delle più belle pagine della musica pop italiana attraverso riletture inedite e suggestive per big band. I capolavori della nostra tradizione cantautorale, trasfigurati in chiave jazz dagli arrangiamenti inediti di Massimo Morganti, Riccardo Catria, Sauro Alicanti, Riccardo Tonello accompagneranno il pubblico in un percorso emozionale tra melodia e improvvisazione.

Da Come il sole all’improvviso di Zucchero in cui il blues evocativo e carico di pathos che si apre a nuove dimensioni sonore a Sally di Vasco Rossi, in cui l’intensità poetica del rock diventa un affresco struggente di armonie e dinamiche sospese. E Poi … qui c’è il virtuosismo vocale di Giorgia che incontra il respiro della big band, in un crescendo di emozione e lirismo. A me me piace o’ blues rilegge il groove partenopeo del grande Pino Daniele svela l’anima swing in un omaggio travolgente al sound mediterraneo. L’intramontabile ballad di Lucio Battisti, E penso a te, si trasforma in un dialogo sonoro intimo tra voce e orchestra.

Le parti vocali saranno affidate alle straordinarie voci di Silvia Pierucci e Davide Tassi, interpreti capaci di dare nuova luce a questi brani senza tempo ed esaltandone le sfumature più autentiche. Da segnalare la presenza nell’organico di alcuni dei più promettenti giovani talenti del PBB LAB, il laboratorio intergenerazionale di musica d’insieme cui l’Associazione ha dato vita nel 2023.

TRIBUTO A QUINCY JONES

Nella seconda parte della serata PBB presenterà un omaggio al genio di Quincy Jones, il musicista, produttore e arrangiatore che ha ridefinito i confini della musica del XX secolo. Dalle orchestre swing e jazz degli anni ‘50 ai grandi successi pop e soul, dalla musica per il cinema alle collaborazioni leggendarie con artisti come Count Basie, Frank Sinatra, Ray Charles, Michael Jackson, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, il suo contributo è stato immenso e rivoluzionario.

La playlist selezionata da PBB contiene alcune perle raffinate del repertorio orchestrale di Jones, in cui si intrecciano eleganza armonica e ritmi raffinati. “Ogni brano – promette Morganti, che nel 2018 festeggiò gli 85 anni di Jones sul palco dell’Arena Santa Giuliana, con la Umbria Jazz Orchestra e l’Orchestra da Camera di Perugia, ndr – sarà un viaggio musicale straordinario da percorrere accompagnati dal suo spirito leggendario: è un artista che ha reso possibile l’incontro tra jazz, soul, pop e musica orchestrale, abbattendo ogni barriera di genere e tempo.”

Sarà un evento che celebra l’arte dell’arrangiamento, la potenza del jazz e la bellezza della musica senza confini, ma più di una semplice esibizione musicale, sarà un’opportunità per approfondire la conoscenza dei repertori attraverso spiegazioni e interazioni, secondo un approccio educativo mira a coinvolgere attivamente il pubblico, rendendo l’esperienza della musica dal vivo non solo d’ascolto ma anche formativa. Insomma, un’occasione irripetibile per incontrare la Perugia Big Band a tu per tu in un’atmosfera intima e insolita che si rifà a un jazz club, imparando qualcosa da una delle sue performance più ambiziose ed emozionanti. Inizio ore 21:30.

Info sul sito perugiabigband.com e su https://www.facebook.com/ events/620181730743145

Attenzione però: i posti sono limitati, è consigliabile prenotare al 349 666 8062 (anche whatsapp)

LINE-UP DEL 7.2.2025

Direzione: Massimo Morganti – Sassofoni: Alberto Mommi, Lorenzo Bisogno, Sauro Truffini, Ruben Pompei, Leonardo Minelli – Trombe: Riccardo Catria, Cesare Vincenti, Simone Procelli, Gabriele Renzini– Tromboni: Andrea Angeloni, Daniele Maggi, Paolo Acquaviva, Pierluigi Bastioli – Ritmica: Manuel Magrini (piano), Manuele Montanari (contrabbasso), Alessio Capobianco (chitarra), Mauro Radici (tastiere), Zeno Le Moglie (batteria) – Voci: Silvia Pierucci, Davide Tassi

ENSEMBLE ARTISTICO – PROFILI DI SINTESI

PERUGIA BIG BAND è una jazz orchestra umbra nata nel 1973 e costituita Associazione Culturale nel 2013. Valorizza i giovani musicisti del territorio, diffonde la cultura musicale, partecipa a festival, crea progetti culturali, produce eventi pubblici e privati. PBB è oggi composta da 20 musicisti di Umbria, Marche e Toscana diretti da Massimo Morganti. In oltre 50 anni di storia e passione, con un vastissimo repertorio che ripropone il sound della swing era e quello delle grandi orchestre americane dagli anni ’60-’70-’80 fino ai giorni nostri, PBB ha collaborato fra gli altri con Paul Jeffrey, Tullio de Piscopo, Lalla Morini, Gabriele Mirabassi, Francesco Santucci, Andrea Tofanelli, Massimo Nunzi, Greta Panettieri, Alessandro Paternesi, Eleonora Bianchini, Ashley Locheed. Ambasciatrice musicale dell’immagine della Città di Perugia e della Regione Umbria, ha all’attivo oltre 350 concerti nei festival e nei teatri d’Europa, 3 partecipazioni a Umbria Jazz, 3 dischi, 2 DVD, numerose presenze TV in Italia e all’estero (RAI1, Canale 5), 4 dischi, 2 DVD, 1 libro.

MASSIMO MORGANTI è l’attuale direttore della PBB. Conseguito a Pesaro il diploma in trombone, strumentazione per banda e composizione, grazie ad una borsa di studio vinta ai seminari di Umbria Jazz 1997 prosegue gli studi al Berklee College di Boston. Ha all’attivo oltre 60 incisioni da leader, sideman e co-leader e numerose collaborazioni con importanti nomi del panorama jazz italiano e internazionale. Insegna Trombone Jazz nei Conservatori di Rovigo e Perugia.