Perugia, Birago Christmas. Il 19 dicembre festa in piazza con eventi, musica e gastronomia

Associazioni, commercianti e residenti di via Birago, a Perugia, “riaprono le porte” del quartiere per due giornate di festa e socialità all’insegna del Natale. All’interno del progetto Agenda urbana e con la collaborazione di Cap 06124 (associazione di quartiere), la due giorni propone un programma gratuito pensato per grandi e piccoli e realizzato con le attività della via. Si parte sabato 18 dicembre, alle ore 19, nella Parrocchia dei Santi Savino e Biagio, con il Trasimeno Gospel Choir. Domenica 19 dicembre si comincia alle 14.30, nel parchetto dietro ai palazzi, con le passeggiate a cavallo per bambine e bambini, a cura di Experience Umbria. Nel pomeriggio, in piazza, ci saranno laboratori manuali a cura del progetto Agenda urbana, letture e animazioni per i piccoli. Alle 16 è prevista l’esibizione del coro dei bambini della scuola dell’infanzia Italo Calvino (I.C. Perugia 4), accompagnati dai loro genitori. Dalle 16.30 spazio al protagonista della festa: arriva Babbo Natale per un tour nel quartiere. Il pomeriggio si chiude con il concerto dei Coristi a Priori e con l’aperitivo con i prodotti del G.a.s. di Cap 06124. Nella pratica della collaborazione tra residenti, commercianti e associazioni, la due giorni prosegue il percorso avviato da Cap 06124, a cui da aprile 2021 si è aggiunta l’associazione MenteGlocale con POPUP • libri / spunti / spuntini, e che punta ad una rigenerazione partecipata, attiva e aperta. Un lavoro che vede impegnati giornalmente i soci di Cap 06124 e molti degli esercizi della via e che ha trovato proprio all’interno di POPUP “la base” da dove pensare, programmare e coordinare eventi, progetti e azioni a favore del quartiere ampio di via Birago.

Un piccolo modello, quello della via di Perugia tra il centro e la stazione Fontivegge, che sta provando a tenere insieme le istanze locali in un’ottica di economia sociale e che ruota intorno allo spazio messo a disposizione dal bando Ater che ha assegnato, proprio all’associazione MenteGlocale, gli spazi che oggi ospitano POPUP. Un quartiere che al di là delle narrazioni stereotipate offre un bel mix di generazioni e provenienze geografiche (anziani, giovani, migranti e famiglie) e dove stanno tornando (si spera sempre più) attività e funzioni.

Al programma ha collaborato anche Umbra Flor con il bellissimo abete installato in piazza.

La domenica saranno presenti anche gli stand con: baratto di abbigliamento e giocattoli per i bambini, ricette di casa e ricette dal mondo, Fili di speranza, Associazione Perugina di Volontariato odv, Banca del tempo Perugia 2, Tamat, Università dei Sapori.