Perugia, un viaggio nella storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni

Ancora una visita guidata per il fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia. Domenica 10 novembre alle 16 spazio a ” Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa ” incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”.

Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1922. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città.

Costo della visita guidata euro 15, gratuito fino ai 12 anni.