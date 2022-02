Perugia, venerdì all’Oratorio di Santa Cecilia Recital Lirico con VivoSonno

Continua la stagione VIVOSONO, organizzata dalla Associazione Musicittà presso l’Oratorio di Santa Cecilia di Perugia con il primo dei concerti dedicati ai talenti emergenti della musica lirica. Si tratta di un Recital Lirico, in programma venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 21,15.

Protagonista della serata Maria Stella Maurizi, giovanissima e talentuosa vincitrice con assegnazione del primo posto nella 75esima edizione del Concorso “Comunità Europea” per Giovani Cantanti Lirici di Spoleto. La soprano ha recentemente debuttato nell’impegnativo ruolo di Cio-Cio-san, protagonista dell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

A fianco del giovane soprano, il pianoforte è affidato alle sensibili mani di Ettore Chiurulla, punto di riferimento in Umbria per solisti, cori e masterclass dedicate al canto lirico e al repertorio corale. Dal 2014 è pianista accompagnatore e Maestro collaboratore del Coro Lirico dell’Umbria, con il quale ha preso parte a numerosi concerti in Umbria, Lazio e Toscana sia in forma di recital con coro e solisti che in forma di intere opere.

Alternando numeri tratti da opere e composizioni destinate ai salotti, il programma celebra la melodia vocale a partire dall’eleganza drammatica del primo ottocento sino a toccare alcuni dei suoi sviluppi più sensuali, popolari e poetici della fine del secolo. Il programma prevede opere di Bellini, Mercadante, Massenet, Tosti.

Ingresso Gratuito con Prenotazione Obbligatoria attraverso il link: https:// santaceciliarecitallirico. eventbrite.it

Programma

Vincenzo Bellini (1801 – 1835)

Ah se un’urna a me è concessa – da Beatrice di Tenda

Dalle 15 Composizioni da Camera:

Ma rendi pur contento

Malinconia ninfa gentile

Saverio Mercadante (1795 – 1870)

Là posa, bella ancora – Ma negli estremi istanti – da Il giuramento

Dalle Canzoni Napoletane:

La rosa

La sposa de lo marenaro

Jules Émile Frédéric Massenet (1842 – 1912)

Il est doux, il est bon – da Hérodiade

Elegie

Francesco Paolo Tosti (1846 – 1916)

Quattro Canzoni d’Amaranta, su testi di Gabriele D’Annunzio:

Lasciami! Lascia ch’io respiri

L’alba sepàra dalla luce l’ombra

In van preghi

Che dici, o parola del Saggio?