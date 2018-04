Premio Asimov 2018 per l’editoria scientifica divulgativa: il 21aprile l’annuncio dei vincitori

PERUGIA -Istituito e organizzato per la prima volta nel 2016 in Abruzzo dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il Premio Asimov si è ampliato nella seconda edizione con oltre 1400 partecipazioni da Puglia, Abruzzo e Sardegna. L’edizione 2018 ha coinvolto ben sette regioni italiane grazie all’adesione al Premio anche di Marche, Umbria, Calabria e Sicilia.

Anche in questa edizione, il Premio ha puntato sul format che vede coinvolti gli studenti di 68 scuole sul territorio nazionale, sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata nel 2017 – sia in quella di concorrenti. Gli autori e le autrici delle migliori recensioni, annunciati il 21 aprile prossimo, saranno poi a loro volta premiati in occasione della cerimonia conclusiva prevista il 5 ottobre 2018 a L’Aquila.

Sono stati gli oltre 2300 voti espressi dagli studenti a decretare l’autore vincitore del Premio Asimov 2018.

Per l’occasione è stato costituito un Comitato Scientifico multidisciplinare di docenti, ricercatori, scrittori e giornalisti provenienti da importanti realtà scientifiche e culturali nazionali tra cui Radio 3 Scienza, CICAP e CNR. Circa 200 recensioni per regione sono state ammesse alla prima fase di valutazione; ognuna di queste recensioni è stata letta e votata da quattro membri del Comitato Scientifico appartenenti ad un’altra regione.

Il primo anno il riconoscimento come autore della migliore opera di divulgazione scientifica è andato al chimico inglese Peter Atkins, premiato dagli studenti abruzzesi per il libro Che cos’è la chimica? (Zanichelli); l’anno scorso il medico immunologo Roberto Burioni ha vinto con Il vaccino non è un’opinione (Mondadori).

Quest’anno le cinque opere finaliste, selezionate dal Comitato Scientifico per essere sottoposte al giudizio degli studenti sono state:

– La bottega dello scienziato: Introduzione al metodo scientifico di Alessandro Della Corte e Lucio Russo (Il Mulino)

– L’ordine del tempo di Carlo Rovelli (Adelphi)

– La tempesta in un bicchiere: Fisica della vita quotidiana di Helen Czerski (Bollati Boringhieri)

– Le due teste del tiranno. Metodi matematici per la libertà di Marco Malvaldi (Rizzoli)

– Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile di Pietro Greco (Carocci Editore)

Il verdetto sarà annunciato il 21 aprile, nelle cerimonie che si svolgeranno in contemporanea dalle ore 11.00 alle 12.30/13.00, nelle sedi di:

L’Aquila, presso l’Auditorium del Gran Sasso Science Institute (Viale Michele Iacobucci, 2)

Lecce, presso le Officine Cantelmo

Cagliari, presso la Sala Congressi (asse E) del Complesso Universitario di Monserrato

Catania, presso l’Aula Magna del Dip. di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania (Cittadella Universitaria, Edificio 6, V. S. Sofia 64)

Perugia, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia – Aula F (Via A. Pascoli snc)

Camerino, presso la Sala Convegni del Rettorato dell’Università di Camerino

Rende (Cosenza), presso il Dip. di Fisica, Università della Calabria – Aula Seminari (Ponte Pietro Bucci, cubo 31C)

In quella stessa occasione, il comitato scientifico del concorso premierà anche gli studenti – tre per ogni libro, per un totale di 15 per regione – che si sono distinti come autori delle migliori recensioni e che saranno chiamati a presentare le cinque opere in gara.

L’attività di lettura, analisi e recensione delle opere in gara degli studenti viene certificata dagli enti organizzatori ed è valida ai fini dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e dell’attribuzione dei crediti formativi previo riconoscimento delle scuole partecipanti.

La terza edizione del “Premio Asimov” è promossa e organizzata da:

Gran Sasso Science Institute (GSSI), Sezioni di Cagliari, Lecce e Perugia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Dipartimento di Matematica e Fisica ′′E. De Giorgi′′ dell’Università del Salento, Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dalla Società Italiana di Fisica (SIF), dall‘Accademia dei Lincei, dalla Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione (SIGRAV), dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP), dai Laboratori Nazionali del Sud e del Gran Sasso, dalle Sezioni di Catania e dal Gruppo collegato di Cosenza dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dall’Università di L’Aquila, dall’Università di Camerino, dall’Università di Cagliari e dal CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.