Prosegue a pieno ritmo il Festival dei Tramonti

Dopo il successo del primo weekend, prosegue senza sosta la terza edizione del Festival dei Tramonti, la manifestazione culturale che si snoda tra Passignano sul Trasimeno, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale fino a domenica 6 luglio 2025. La kermesse, unica nel suo genere, è un invito a rallentare, guardare, gustare e sentire; a riconnettersi con la bellezza della natura, incantata dal tramonto. Il Festival è organizzato dall’Aps Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità con il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria e dei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago.

Il programma della manifestazione prevede per lunedì 30 giugno a Zocco Beach, “Aperitivo al tramonto e street food”, per dare vita ad un momento di relax, gusto e convivialità, in spiaggia in riva al lago (dalle 20 alle 22). Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20,30 alle 22,30) – appuntamento fisso della manifestazione – ci sarà “Teatro… con gusto”: intermezzi letterari a cura di TeatrArt con letture tratte da “Il Papalagi” di Tuiavii di Tiavea. Per informazioni e prenotazioni ai vari eventi della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Quattro gli appuntamenti in programma martedì 1 luglio per vivere, ammirare e gustare il Lago Trasimeno. Si comincerà alle ore 18 (fino alle ore 20,30) a Magione, presso la Torre dei Lambardi, con la “Passeggiata Green”, organizzata in collaborazione con “Camminare Guarisce” ed allietata da letture di brani in prosa e poesie dedicate al tramonto e al Trasimeno, scritti e recitati da Michele Chierico e Claudio Barbieri. Nello stesso posto, dalle 19,30 fino alle 22, sarà possibile prendere parte all’“Aperitivo magico al tramonto”, realizzato in collaborazione con la Proloco di Magione.

In contemporanea (dalle 18 alle 20), presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno, andrà in scena “Poesie al tramonto” a cura dell’associazione “Europa Comunica Cultura”. Un incantevole evento dedicato alle poesie al tramonto, ambientato al calar del sole, quando i raggi dorati si riflettono sulle antiche pietre della fortezza, creando un’atmosfera magica e senza tempo.

Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20,30 alle 22,30) – appuntamento fisso della manifestazione – è in programma l’intrattenimento di musica e suoni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine. Al pianoforte Andrean Zarkov con “Sud America: Bossa Nova e Musica Latina”. Sarà, come sempre, una serata tutta da gustare, con piatti esclusivi realizzati dagli chef dell’associazione Provinciale Cuochi Perugia e dall’energia dei ragazzi dell’associazione Kora, che cureranno il servizio insieme ai sommelier. Il menu, ispirato a Giacomo Puccini che amava andare in vacanza proprio a Monte del Lago, è a base dei prodotti del territorio con abbinamenti di vini locali.

Per informazioni e prenotazioni agli eventi culinari della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Saranno ben otto gli appuntamenti che animeranno il lago mercoledì 2 luglio. La giornata del festival si aprirà alle ore 18 alla Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno dove si parlerà di “Custodire il Creato”, un incontro di riflessione sulla sostenibilità aziendale richiamata dall’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco con Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas Diocesana Perugia e Città della Pieve, Alessio Lutazi, consigliere delegato di TSA (Trasimeno Servizi Ambientali) Spa. Modererà il giornalista Luca Fiorucci. A seguire aperitivo al tramonto brindando al sole.

Sulla terrazza panoramica di Montecolognola, dalle 18 alle 19,30, si terrà, nello scenario mozzafiato vista lago, a cura della Fondazione “Nati per Vivere”, una sessione di Mindfulness tenuta da Giorgia Babbini e da Filippo Ubaldi, istruttori certificati dalla inner Sight, Mindfulness Association Italia.

Dalle 18,30 alle 22, sempre sulla terrazza panoramica è in programma un aperitivo al tramonto a cura della GhiOTTOneria (per prenotazioni 347 2406627)

Al Castello di San Savino, dalle 18,30 alle 20, spazio alla musica con il “Progetto Ianua Quartetto D’Archi”, repertorio cantautori storici in una versione “classica” da concerti. Emozioni vestite di musica e poesia: “La grande scuola genovese” di De Andrè, Tenco, Lauzi, Paoli, Bindi, Conte, Fossati. Si esibiranno: Alessandro Alexovits, primo violino e arrangiamenti; Roberta Tumminello, secondo violino; Ilaria Bruzzone, viola; Arianna Menesini, violoncello. Subito dopo il concerto presso la terrazza, dalle 20 alle 22, si potrà ammirare il tramonto gustando un’esplosione di sapori locali a cura della Proloco di San Savino.

Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20,30 alle 22,30) – appuntamento fisso della manifestazione – intrattenimento di musica e suoni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine. Al pianoforte Alessio Pedini con “Sunses Vibes musica al Tramonto”.

Infine, spazio alla musica, dalle ore 20,30 alle 22,30, con i balli di gruppo, in programma a Zocco Beach di San Feliciano: animazione con la scuola Hakuna Matata, e apericena in spiaggia modalità street food.

Per informazioni e prenotazioni agli eventi culinari della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL

Tutti i giorni è possibile ammirare due mostre presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno, una dedicata alla fotografia con il tema “Trasimeno al tramonto: scorci mozzafiato” e realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. L’altra, realizzata in collaborazione con TSA (Trasimeno Servizi Ambientali) è una mostra d’arte e sostenibilità: ambiente, turismo green, natura e arte alleate per promuovere un futuro più ecologico, creativo e responsabile.

Tutto il programma del Festival, giorno per giorno, è consultabile nel sito: www.festivaltramonti.it.

Facebook: @festivaldeitramonti

Instagram: festivaldeitramonti