Recital pianistico del M° Gianluca Luisi: sabato 11 maggio a Castello di Postignano

Nell’ambito della 12a edizione della manifestazione culturale “Un Castello all’Orizzonte” che si svolge a Castello di Postignano (PG), sabato 11 maggio 2024, ore 18.30, nella Chiesa della SS. Annunziata, si terrà un Recital pianistico del M° Gianluca Luisi a cura di ProgettoPiano Alberto Napolitano. In programma, musiche di J.S.Bach, W.A.Mozart e F.Chopin.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; è consigliata la prenotazione all’email eventi@castellodipostignano.it o info@ patriziacavalletticomunicazion e.it

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale (American Record Guide, New York Classical Reviews, Potsdamer Nachrichten, Fanfare, Musica, etc. ) uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo.

I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo.

Si è esibito in sale prestigiose come ad esempio: La Maison Symphonique di Montreal, Canada – la Toyota Concert Hall e Nagoya Concert Hall, Giappone – lo Shenzhen Grand Theatre e la New Shanghai Symphony Hall, Cina – il Nuovo Auditorium di Milano e Teatro San Carlo di Napoli (Italia) – la Mozart Saal (Stuttgart Bachakademie), la Max Reger Halle e Walter Gieseking Hall, Germania – la Szymanowski Concert Hall, Katowice (Polonia) – nel Bauman Auditorium di Portland, Rosa Center Lower College, USA.

E’ stato invitato a tenere concerti per istituzioni storiche come ad esempio: la Carnegie Hall (New York) – il Musikverein (Vienna) – lo Schleswig Holstein Musik Festival (Amburgo) – il Festival di Husum (rarità della musica pianistica) – le Serate Musicali di Milano – Tiroler Festspiele (Austria)- le Bachtage a Potsdam (Berlino)- il Festival Bach a Lipsia e Koethen ed in molte altre associazioni musicali internazionali.

Si è diplomato con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro sotto la guida del Maestro Franco Scala e si è perfezionato all’Accademia di Imola “Incontri col Maestro” (con i Maestri Lazar Berman, Boris Petrushansky, Riccardo Risaliti e Piero Rattalino) e con il pianista italo-francese Aldo Ciccolini.

Da giovane studente ha partecipato come allievo effettivo alle Masterclass dei seguenti pianisti: Rosalyn Tureck, Tatjana Nikolayeva, Alexis Weissenberg, Pier Narciso Masi, Joaquin Achucarro, Jorg Demus, Paul Badura Skoda, Andrzey Jasìnski, Walter Blankenheim, Alexander Lonquich.

È risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui il primo premio del 4° Concorso Internazionale J.S.Bach di Saarbrucken-Wurtzburg in Germania, ed è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J.S.Bach.

I suoi programmi hanno anche incluso repertori rari e di difficile esecuzione come ad esempio l’integrale del Clavicembalo ben Temperato di J.S.Bach eseguito a memoria in due serate e registrato per la Centaur Records, l’integrale delle sinfonie di Beethoven nella trascrizione di F. Liszt (insieme al pianista Konstantin Sherbakov), i due concerti di Chopin con l’Orchestra d’archi della radio di Francoforte, le sonate di L.Thuille, la musica di G.Onslow, le suite inglesi e francesi di J. S. Bach.

Ha effettuato 26 registrazioni discografiche per varie etichette, tra cui Centaur Records (Bach WTC e Liszt, Anni di Pellegrinaggio), Naxos (L.Thuille musica da camera, Liszt piano recitals e Cramer studi), Dabringhaus und Grimm mDG (i due concerti di Chopin ed i quintetti di G.Onslow), le 6 Partite e 6 Suite francesi di J. S. Bach per AEVEA Classic, le sonate di W.A. Mozart ed altro repertorio per Onclassical, gli studi di M.Clementi per ARTS e un Cd per Pianorecital con gli improvvisi e momenti musicali di F.Schubert.

La sua incisione del Clavicembalo ben Temperato di J. S. Bach ha ricevuto 6 stelle su 6 dalla rivista Piano News in Germania e l’American Record Guide l’ha citata come riferimento assoluto insieme a quella storica di Edwin Fischer.

Il CD con le opere di L.Thuille ha avuto innumerevoli apprezzamenti (“the playing is technically and musically superb, EXPEDITION AUDIO Reviews). Il disco per l’etichetta danese Danacord, al Festival di Husum è stato citato da GRAMOPHONE (UK) come miglior CD recensito dalla rivista inglese del mese di novembre 2013.

La rivista “Musica” ha recensito con 5 stelle su 5 alcuni dei suoi dischi ed il CD Naxos con trascrizioni di F.Liszt è stato apprezzato anche dal Maestro Vladimir Ashkenazy.

Concerti (live) sono stati registrati dalla Deutschland Radio Kultur (Berlino), Cleveland Radio (USA), Bayerischer Rundfunk (Monaco di Baviera), Saarlandischer Rundfunk (Germania). Ha collaborato con Orchestre internazionali come l’Orchestra Filarmonica di Francoforte, la Form (Orchestra Filarmonica Marchigiana), l’Orchestra del San Carlo di Napoli, la Shanghai Philarmonic Orchestra, la Deutsch Kammer Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Dubrovnik, l’Orchestra Sinfonica Rossini, la Kasugay Orchestra (Giappone), l’Ensemble Concertant Frankfurt. Ha collaborato con i seguenti musicisti e direttori d’orchestra: Alun Francis, Thomas Sanderling (durante le Engadine Sommer Academy St. Moritz), Michel Brousseau, David Crescenzi, Andrea Battistoni, Enrico Belli, Mirca Rosciani, Peter Eotvos (presso la Eotvos Contemporary Academy Foundation di Budapest), Michael Zukernik.

Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. Gianluca Luisi è Boesendorfer artist e Naxos recording artist.

È stato invitato in giuria al prestigioso concorso Tchaikowsky per giovani pianisti dove è risultato vincitore anche il famoso pianista cinese Lang Lang.

Dal 2011 è direttore artistico del concorso storico marchigiano “Coppa Pianisti” (membro della Fondazione Alink Argerich, AAF), del festival “Osimo Piano Hours” e nel 2015 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città.

È membro del comitato dello Shenzhen Artstar Cultural Community Co. LTD ed International Piano Museum Organizing Centre di Shenzhen (Cina). Ha insegnato presso l’Accademia di Imola Incontri col Maestro nel corso pluriennale per giovani pianisti, presso l’Accademia Musicale Pescarese, l’Accademia Pianistica delle Marche di Recanati corsi di alto perfezionamento, la Engadine Sommer Academy di Samedan a San Moritz, presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia ed è attualmente docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Ha tenuto corsi di perfezionamento in alcune importanti università americane (Portland George Fox, Nevada Las Vegas, New York Westminster Conservatory, Lower Columbia College Washington, Denver State University Colorado), nella Hochschule del Saarland, in Giappone (Nagoya, corso docenti Yamaha) e Cina presso il Conservatorio di Musica della città di Shanghai. Ha incoraggiato la carriera di alcuni giovani pianisti particolarmente talentuosi ed allievi che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Sono recentemente usciti nel mercato discografico un doppio Cd Decca con l’integrale dei concerti per pianoforte ed orchestra di J. S. Bach (BWV 1060-1065), un disco live con i preludi di Chopin op. 28 per Onclassical (2020) ed un CD dedicato ai compositori cinesi per Naxos (2020).