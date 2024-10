Castiglione del Lago, Roberta Casasole e Giulia Baldelli aprono la nuova stagione di “Narrazioni”

Domenica 20 ottobre torna a Castiglione del Lago “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format di libri e cultura lanciato nel 2021 dal Comune in collaborazione con la Libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale. La rassegna propone incontri con gli autori e approfondimenti culturali e si svolgerà nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna.

«Narrazioni – spiega la Vice Sindaca Andrea Sacco – si è confermato un contenitore culturale importante per lo sviluppo della nostro comunità, non rappresentando solo un momento di intrattenimento ma soprattutto incoraggiando la lettura e l’interesse per la letteratura, contribuendo a sviluppare una comunità più informata e consapevole. Con questa nuova programmazione vogliamo continuare ad arricchire la proposta culturale promossa dal Comune di Castiglione del Lago perché riteniamo fondamentale valorizzare la cultura e i suoi protagonisti».

Il primo appuntamento, in programma domenica 20 ottobre alle 16.00, vedrà protagoniste le autrici Roberta Casasole e Giulia Baldelli.

Roberta Casasole presenterà, alle ore 16.00, il suo romanzo di esordio “Donne di tipo 1” edito da Feltrinelli.

Giovanna J. Giò è una donna di straordinaria bellezza e micidiale crudeltà. Ritiene di essere affetta da Sindrome Premestruale Perenne di Tipo 1, patologia che la porta a disprezzare chiunque.

A intervalli regolari, Giovanna scrive lettere infuocate all’Inps perché questa “malattia” venga riconosciuta come invalidante: in tal modo lei potrebbe ricevere un assegno mensile, trascorrere il tempo leggendo i capolavori incompresi della letteratura americana e lasciare il suo posto di dottoranda mal pagata in un’università romana.

Graffiante, ironico, caustico: un romanzo trascinante e divertentissimo che mette a nudo, spingendoli al paradosso, i mali del nostro tempo, dalla questione di genere al precariato, dai rapporti di coppia alla salute del pianeta. Al suo esordio Roberta Casasole ci regala l’epopea selvaggia di una donna scatenata che non ha paura di nessuno e fa a pezzi ogni tabù.

Roberta Casasole, anno 1979, lavora in una amministrazione pubblica, dove si occupa di comunicazione e formazione. Nel 1998 ha vinto la sezione Lazio del Campiello Giovani. Ha pubblicato due racconti: uno per Fandango in una raccolta; l’altro nell’ambito del premio Subway, distribuito in 4 milioni di copie nelle metropolitane di Roma, Milano, Venezia e Napoli. E questo nonostante a Venezia non ci sia la metropolitana.

Giulia Baldelli presenterà, alle ore 17.00, “Le parole che mi hai lasciato”, Guanda Edizioni.

Adriano, diciassette anni, ha una sorella maggiore, Betta, che a lungo lo ha tenuto per mano sostituendosi a una madre insicura e a un padre che se ne è andato via di casa. Una notte, però, Betta si sdraia sui binari e muore sotto a un treno. Adriano si chiude in un doloroso risentimento. Odia il padre, detesta la debolezza della madre e arriva a disprezzare il ricordo di sua sorella, che da tempo non era più la ragazza solare e determinata a cui appoggiarsi, ma aveva cominciato a fare uso di droghe e ora l’ha lasciato solo. Mentre la vita di tutti i giorni riprende, a Adriano resta soltanto una famiglia che ha fallito. Di chi è la responsabilità di quanto accaduto? E perché Betta non gli ha lasciato nemmeno una parola d’addio? La ricerca di risposte lo porta verso un incontro inaspettato, una donna, che lo spinge a trovare la forza di educare il proprio cuore ferito e il coraggio di capire che cosa significhi per un ragazzo essere veramente un fratello.

Giulia Baldelli è un’autrice italiana. Dal 1998 si è trasferita a Bologna dove si è laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche. Per Guanda ha scritto anche L’estate che resta (2022).

L’edizione autunnale di Narrazioni proseguirà poi il 9 novembre con un altro doppio incontro con Benedetta Cicognani “Onorevole parolaccia”, Ed. Franco Angeli e Ilaria Albano “Il metodo Scortese”, Ed. Solferino. Il 15 novembre La Ragione di Stato in collaborazione con l’Atipico presenta “Delitto e castigo. L’Italia a Euro 2000”, Ed. 66Th & 2nd. Sabato 30 novembre Mirko Zilahy presenta “Nostra Signora delle Nuvole”, Ed. HarperCollins. Chiuderà domenica 1 dicembre Valerio Nicolosi con “C’era una volta Gaza”, Ed.Rizzoli.

L’ingresso agli incontri è gratuito.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 075.9658260, 075.951822 e 348.6416096.