Scheggino, si apre “Diamante Nero”

SCHEGGINO – Si è aperta oggi a Scheggino – alla presenza dei sindaci dell’associazione nazionale Città del tartufo e del presidente del Parlamento europeo – la 14esima edizione de Il Diamante Nero, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del tartufo ed alle terre di coltivazione. Fino a domani nella perla della Valnerina sarà possibile partecipare ad eventi di ogni tipo, da laboratori a degustazioni, dalla cava del tartufo a concerti e spettacoli. Evento clou sarà la realizzazione, domani pomeriggio, della frittata al tartufo da record e delle pizze al tartufo. Ospiti d’onore saranno l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e il campione del mondo di pizza Federico Visinoni. Oggi pomeriggio, invece, l’atteso concerto di Umberto Smaila.

“La nostra è una manifestazione che vuole promuovere non solo i prodotti tipici delle nostre zone, e ovviamente il tartufo, ma tutto il territorio e le eccellenze e sintetizza quello è la storia e l’identità di Scheggino e della sua comunità” ha detto il sindaco aprendo la manifestazione.

“Grazie al sindaco di Scheggino e complimenti a tutti i sindaci dell’associazione Città del tartufo – ha esordito il presidente del Parlamento europeo – io credo che sia importante valorizzare iniziative come questa, ci mostrano quante risorse abbia l’Italia, che non è solo quella delle grandi città, ma anche di tanti piccoli e piccolissimi comuni che riservano al visitatore delle sorprese straordinarie. Ogni comune italiano merita di essere visitato”.

Il programma di oggi (sabato 13 aprile) prevede nel pomeriggio due appuntamenti con la cucina: un laboratorio per i bambini “Mani in pizza cooking show”, a cura di Fabrizio Petrucci e in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Terni, e un cooking show sul piatto tipico di Scheggino, la trota al tartufo, a cura di Massimo Infarinati e Guglielma. Il connubio tra formaggio e tartufo sarà invece protagonista delle degustazioni a cura di Grifo Latte, alle ore 17.15, mentre alle ore 18 in piazza Carlo Urbani l’imperdibile concerto di Umberto Smaila, ad ingresso gratuito. Ad arricchire la giornata anche i giochi per bambini in piazza Urbani con “Pepito”.

Domani (domenica 14 aprile), dopo l’apertura degli stand espositivi alle ore 10, appuntamento con “Truffle experience”, alle ore 10,30. Alle ore 11, invece, un assaggio di teatro: Nando & Maila con Kalinka, a cura di Fontemaggiore. Alle 12 per i più piccoli lo spettacolo “Il segreto del bosco”, a cura di Tieffeu, mentre nel primo pomeriggio nelle vie di Scheggino risuoneranno le irresistibili note della P-Funking band. L’appuntamento più atteso alle ore 16 con la realizzazione della frittatona al tartufo. Le degustazioni proseguiranno alle 17,30, con la pizza al tartufo ed il “condimento più buono”. Alle ore 18, poi, grazie alla Grifo Latte, sarà possibile assistere (con relativo assaggio) alla filatura della mozzarella, mentre in contemporanea in piazza Urbani si potrà assistere al live show della “Swingle kings band”. Durante la giornata in piazzetta di Borgo spazio anche alla magia, con Magic Andrea.

Aperta inoltre la mostra “Alter Ego” di Massimo Federici allo Spazio Arte Valcasana, ma sarà possibile anche scoprire il rafting grazie al centro Pangea. I ristoranti di Scheggino, infine, offriranno per l’occasione menù dedicati.

Informazioni su www.diamanteneroscheggino. it o sulla pagina Facebook www.facebook.com/ comunedischeggino