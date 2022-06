Scocca l’ora di “Trasimeno, terra del gusto e dell’arte”

Scocca l’ora nel territorio lacustre dell’evento “Trasimeno Terra del Gusto e dell’Arte”,che dal prossimo weekend a fine mese vedrà in programma una serie di iniziative finalizzate a valorizzare l’arte, a partire dalle opere del Perugino e del Signorelli in vista dei 500 anni (nel 2023) della morte dei due grandi artisti, ma anche l’enogastronomia e l’enoturismo. La manifestazione (info in e-mail a urat@lagotrasimeno.neto ai numeri 075/951307 e 334/2127910), che avrà continuità nel corso dell’intero anno con altre manifestazioni sul territorio orvietano, è organizzata dal Gruppo di Azione Locale Trasimeno-Orvietano (GAL), con la collaborazione dei due consorzi turistici URAT e Orvieto of Life, con la Fondazione e la famiglia Cotarella e con il Consorzio dei Vini di Orvieto, il Consorzio dei Vini Doc dei Colli del Trasimeno e la Strada del Vino Colli del Trasimeno.

Un evento che vede coinvolte anche un numero considerevole di aziende agricole, commerciali e soprattutto turistiche che confidano in questa iniziativa per qualificare l’offerta dei rispettivi settori in un territorio ricco di tradizione e che aspira a collocarsi come attrattore di un turismo di nicchia. Si comincia oggi (sabato 18 giugno) con una giornata dedicata al Perugino dal tema “L’Arte e i Paesaggi nel Trasimeno” con il coinvolgimento dei Comuni di Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Magionee la possibilità di aderire a visite guidate ad ingresso gratuito, rivolte esclusivamente alle operesue e della scuola che ne seguì le orme, organizzate dagli Uffici Informazioni dei singoli comuni presso luoghi normalmente chiusi al pubblico: la Chiesa di Sant’Andrea delle Ancaèlle a Sant’Arcangelodi Magione; l’Oratorio di San Bernardino e la Chiesa di San Lorenzo a Gaichedi Piegaro; e la Cappella Donini Ferretti in località Lemura di Panicale, un tempo annessa alla relativa villa. In tutti questi tre luoghi si potranno ammirare le opere di Giovan Battista Caporali, allievo di Perugino e Signorelli ad ingresso gratuito. Su prenotazione, invece, i circuiti cittadini a Panicale (ore 16, tel. 392/9191825) e Città della Pieve (ore 11.30 e 17.15, tel. 0578/298840).

Nella stessa giornata, sempre a Città della Pieve,presso la Sala Sant’Agostino con inizio alle 15.30 si terrà il convegno dal titolo “Perugino e Signorelli, 500mo anniversario: una opportunità per il Turismo Culturale tra Umbria e Toscana”. Tra i relatori il senatore Luca Briziarelli, la Presidente della FIAVAT, Ivana Jelenic, i rappresentanti della Regione dell’Umbria e dei quattro comuni del Protocollo d’intesa presentato il 6 settembre scorso, rappresentanti dell’Università e della “Commissione nazionale sul Perugino”, rappresentanti dell’Accademia Intrecci e della famiglia e Fondazione Cotarella, i rappresentanti dei consorzi turistici URAT e Orvieto of Life e del Gal Trasimeno-Orvietano e, infine, i presidenti dei due Distretti del cibo, Trasimeno Corcianese e Area Sud Ovest Orvietano, rispettivamente Romeo Pippi e Gionni Moscetti.

Sarà l’occasione per presentare i progetti sui quali si sta lavorando ormai da qualche mese a questa parte in attesa del 2023 a sostegno dello sviluppo di una economia turistica di qualità che possa andare oltre le semplici ricorrenze ed attrarre molti visitatori che, mossi dall’ammirazione dei due grandi maestri del rinascimento italiano, possano ammirare e restare affascinati dall’intera offerta circostante.

Dalle ore 18.30 l’interesse si sposterà poi sull’Azienda La Cerreta di Sanfatucchiodi Castiglione del Lago dove si potrà visitare “ArteCerreta”, un percorso di sculture finalizzato ad esaltare in chiave contemporanea l’antico in un suggestivo binomio fra Arte e Natura ispirato dalla passione per l’arte della titolare dell’azienda,Paola Butali. Seguirà l’“Apericena sotto le stelle in Villa” con degustazione dei vini della Cantina Berioli.

Domenica 19 giugno dalle ore 20 al Castello dei Cavalieri di Malta sarà possibile visitare la cappella interna con l’iconografia e lo stile della Madonna con il Bambinotra i Santi Giovanni Battista e Giacomo e L’Adorazione dei pastori, riconducibili chiaramente alla Scuola rinascimentale umbra. A seguireapericena sotto le stelle con accompagnamento musicale diNhare Testi (violino) e Leopoldo Calabria (chitarra). Info e prenotazione all’e-mail eventi.castellodimagione@sagrivit.ito via whatsapp al numero 348/2300768.