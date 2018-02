Scuola di specializzazione a Gubbio per il patrimonio artistico: disponibili 20 posti

GUBBIO – Aperto il bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in beni storico-artistici dal Medioevo al contemporaneo, per creare figure professionali capaci di tutelare, conservare, gestire e promuovere i beni storico-artistici. Tale corso di specializzazione si terrà da maggio a luglio 2018 a Gubbio nell’ ex-complesso di Santo Spirito, nel polo convegnistico della città. Il corso di alta formazione si basa su una collaborazione dell’Università di Perugia con gli atenei di Urbino, L’Aquila, Teramo, Chieti-Pescara e del Molise, e al contributo di soprintendenti, direttori di musei e gallerie, figure apicali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, esperti di alto profilo nel settore della legislazione dei beni culturali. L’offerta didattico-formativa della Scuola offre un’ampia e articolata casistica di problemi legati alla storia e alla critica dell’arte, alla conservazione e alla tutela dei beni culturali, con particolare attenzione al patrimonio storico- artistico delle aree colpite dal sisma. I posti disponibili sono venti. Pere fare domanda e per saperne di più, occorre andare nel sito: http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/scuole-di-specializzazione?layout=concorso&idConcorso=8992 Sito web della Scuola: www.benistoricoartistici.unipg.it