Simone Gubbiotti e il progetto Underdogs ad aprire l’edizione 2025 di Suoni Controvento

Pronto al via Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma, che da luglio a settembre toccherà 24 città umbre – delle quali cinque per la prima volta tra le fila della kermesse – che si trasformeranno in un teatro di eventi che spazieranno dalla musica al teatro, dalla letteratura al gaming per grandi e piccini, senza dimenticare importanti momenti di riflessione, offrendo così un’esperienza culturale immersiva e sostenibile.

Si inizia stasera (12 luglio) alle 18 al Tempietto sul Clitunno con le note di “Underdogs”, progetto di Simone Gubbiotti – appuntamento Suoni Controvento Slow realizzato in collaborazione con Jazz Around – chitarrista e compositore italiano molto attivo in Europa, Stati Uniti e Sud America. Proveniente dallo sport professionistico (atletica e in particolare calcio col A.C. Milan), dopo un brutto infortunio al ginocchio, decide di intraprendere la carriera nella musica suonando e registrando con Peter Erskine, Darek Oles, Joe La Barbera, Adam Nussbaum, Sid Jacobs, Joe Diorio, Jay Anderson, Joe Bagg, Fabio Zeppetella, Enrico Pieranunzi, Massimo Manzi e molti altri.

Ingresso libero

