Simone Zanchini, Nate Martin & SIGN e Saverio Raimondo per gli ultimi appuntamenti dell’anno con Tourné

Dopo le note di Alex Britti ad Assisi e del maestro Angelo Branduardi a Perugia, il fine settimana targato Tourné – stagione promossa da Aucma e Mea Concerti – si chiude stasera (18 dicembre) a Fossato di Vico. Alle 21 al Teatro Comunale ad andare in scena sarà Simone Zanchini con “Solo” quasi acustico.

Fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale si muove con la stessa maestria tra musica classica, contemporanea, jazz e incursioni extra colte. Su questo terreno di confine tra i generi si sviluppa la performance solitaria di Zanchini, un’esperienza artistica decisamente creativa, ogni volta diversa e imprevedibile.

Ai momenti di improvvisazione estemporanea si alternano composizioni originali dello stesso Zanchini e brani di grandi compositori quali: George Gershwin, Charlie Parker, Duke Ellington, Astor Piazzolla, il tutto magistralmente miscelato da un flusso creativo improvvisativo continuo e sempre ispirato, per circa settanta minuti di musica senza interruzioni.

Ingresso libero. Appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico. Prenotazioni: costanza@meaconcerti.com

Ancora due appuntamenti prima della fine dell’anno

Giovedì 22 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto arriva Nate Martin & S.I.G.N. con How Sweet The Sound – Gospel Tour 2022.

Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente gospel soul made in USA sono gli elementi che compongono l’intera personalità di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God’s Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago, dove si sono fatti rapidamente amare per la loro giovinezza, energia e passione per Dio.

Nel 2018 emergono, giocando un ruolo fondamentale nella spinta esuberante della veracità live dei suoi concerti. Nate ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più incline alla spiritualità moderna che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l’intento di trasportare il pubblico in ogni canzone.

Un connubio di tradizione e modernità in cui, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere e in cui tentazioni dal carattere esuberante ed energia vocale giocano un ruolo fondamentale.

Appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Prevendite su circuito TicketItalia.

Infine, in collaborazione con la stagione Comìc Umbria, il 23 dicembre al Teatro Comunale di Fossato di Vico spazio alla stand-up comedy con Saverio Raimondo.

Saverio Raimondo, classe 1984, è lo stand-up comedian per eccellenza. Il suo spettacolo “Il Satiro Parlante” è su Netflix distribuito in 190 Paesi. Ha esordito come autore a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con tutti i fratelli Guzzanti, e oggi è attivo in tv, radio e live. Nel 2015 ha condotto il DopoFestival di Sanremo in diretta streaming sul sito della Rai. Ha ideato e condotto per cinque stagioni il late night show Ccn – Comedy Central News su Comedy Central, per il quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi. Nella stagione 2020/2021 ha condotto “Pigiama Rave”, late night in smart working su Rai4. Dal 2019 è presenza fissa a Le Parole su Rai3, e occasionalmente a Porta a Porta su Rai1.

Al cinema è fra le voci del film Disney e Pixar “Luca” sia in originale che in italiano, nel film d’animazione DreamWorks “Bad Guys”, ed è nel cast del film “Belli Ciao” di Gennaro Nunziante.

Su Radio2 conduce con Diletta Parlangeli “Prendila così” ed è nel cast di Radio2 Social Club.

È autore di tre libri umoristici: “Stiamo Calmi – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia” e “Memorie di un elettore riluttante”, entrambi editi da Feltrinelli, e “Io Esisto – Babbo Natale vuota il sacco” edito DeA Planeta. Scrive rubriche umoristiche e satiriche per la Repubblica e il Foglio. Il suo podcast ipocondriaco Da Uno Bravo è su Audible.

È stato definito sulle pagine di Repubblica “l’unico stand up comedian italiano che sembra vero”, “il comico più bravo in circolazione” da Aldo Grasso del Corriere della Sera, “miglior satiro attualmente in Italia” da Riccardo Bocca sull’Espresso.

Il suo umorismo, ironico e paradossale, e la sua satira, feroce e irriverente, ne fanno il comico più “americano” del panorama italiano.

Ingresso libero. Appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico. Prenotazioni: costanza@meaconcerti.com