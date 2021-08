Suoni Controvento a Terni e Narni, il prossimo fine settimana tra musica e letteratura

“Benvenuti in questo spazio fuori dagli spazi. È veramente bellissimo poter suonare qui”. Con queste parole Francesca Michielin ha salutato ieri (22 agosto) il popolo in cammino di Suoni Controvento giunto in vetta a Forca Canapine a Norcia per assistere alla tappa umbra del suo tour “Fuori dagli Spazi”. Tanto colpita dal suggestivo palcoscenico naturale che essere in quota, per l’artista, è quasi come un proseguo delle vacanze appena terminate, “come meditare, come condividere qualcosa di unico insieme a voi”. E così al festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore la Michielin, tra musica e parole, ha dialogato con il pubblico condividendo emozioni e brani tra vecchi e nuovi successi. Tra gli altri, “Io non abito al mare”, “L’amore esiste”, “Battito di ciglia”, “Cigno nero” “Femme”, e ancora “Cinema”, l’invito a rimanere uniti senza “Nessun grado di separazione”, “Tutto è magnifico”, “La serie B”. Un giro di musica molto coinvolgente che termina con dei ringraziamenti speciali: “Grazie per essere arrivati fin qui. Credo che fare un concerto in un momento storico come questo abbia un valore ancora più importante”, un ringraziamento che si estende a tutti i presenti per il supporto al settore della musica, molto colpito dai risvolti della pandemia, “grazie di cuore per la vostra sensibilità”.

Il Festival prosegue sabato 28 agosto alle ore 17.30 nell’Area Archeologica di Carsulae a Terni con la tappa del tour “Dall’Alba al Tramonto Live” di Levante. Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza. Una riflessione che si lega necessariamente anche al terzo romanzo di Levante “E questo cuore non mente”, uscito lo scorso mese di giugno per Rizzoli, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo attraverso un percorso di psicoterapia che parte dalla fine (di una storia d’amore di Anita, in questo caso), per tornare all’inizio, curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare finalmente la scatola nera delle proprie emozioni. Evento in collaborazione con Direzione Generale Musei Umbria e con il Comune di Terni. Prevenite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Domenica 29 agosto alle ore 10.00 al Ponte di Augusto nel Parco Fluviale di Narni “Libri in cammino”, passeggiata letteraria che vedrà protagonista Eva Toschi. La scrittrice dialogherà con Eugenio Raspi sul suo libro “Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna”. Il sentiero: escursione ad anello con partenza dal ponte di Augusto, attraversando le Gole del Nera, il sentiero storico di Porta Pietra e il borgo di Narni. Distanza 6,8 km, dislivello 250 mt. Prenotazione obbligatoria: 375 500 9046 – narni360@gmail.com. Evento in collaborazione con Umbria Libri e Narni 360°.

-Dalle ore 15.30 all’ex Ferrovia di Narni Scalo “Avventura e Misteri in Umbria” con l’associazione Roompicapo. Trekking con delitto “Selva oscura”: un tranquillo trekking di divertimento si trasforma nuovamente nel teatro di un misterioso omicidio. Cos’è successo questa volta? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 – roompicapo@gmail.com

-Ore 18.00 al Ponte d’Augusto nel Parco Fluviale del Nera a Narni “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone di Rosario Giuliani (sax contralto e soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica). Il duo presenterà una selezione di alcuni celebri temi di Morricone allestiti e rivisitati in modo da valorizzarne le splendide melodie e, insieme, da poterli utilizzare come veicolo di improvvisazione. Evento in collaborazione con 11th International Festival Luci della Ribalta (organizzato da Associazione Mozart Italia sede di Terni), Associazione Corsa all’Anello di Narni e Comune di Narni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.