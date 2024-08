Suoni Controvento, in programma le note di Lisa Manara e Alessandro D’Alessandro

Il festival estivo di arti performative Suoni Controvento, dopo una pausa di qualche giorno, riprende la sua corsa con la penultima settimana di eventi, in attesa del gran finale. Promosso da Associazione umbra della canzone e della musica d’autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Suoni Controvento continua il suo spettacolo nei luoghi più suggestivi dell’Umbria questa volta approdando a Stroncone e Narni.

Mercoledì 28 agosto toccherà a Lisa Manara con “Capo Verde canta l’Incontro”. In piazza della Libertà (Viale Luigi Lanzi) a Stroncone (ore 21) andrà in scena un itinerario di viaggio che attracca alle banchine dell’arcipelago di Capo Verde, sbriciolato in mezzo all’Atlantico, al largo delle coste occidentali africane. Un canovaccio musicale che si appella alle grandi musiche interpretate da Cesaria Evora, schiva, risoluta, sobria ed elegante ambasciatrice della musica di Capo Verde nel mondo. Il dolce lamento della melodia di “Sodade”, all’esplosione di “Bia Lulucha”, alla celebre “Angola”, terra dalla quale provenivano originariamente tanti capoverdiani. Nel progetto vengono anche recuperati brani di cantautori contemporanei quali Mayra Andrade, Bonga, Cordas Do Sol. Lisa Manara, presta la voce a questo incontro sonoro accompagnata da musicisti del calibro di: Aldo Betto, Federico Squassabia, Paolo Rubboli e Fabio Mazzini. Ingresso gratuito per l’evento che si realizza in collaborazione con Jazz Around.

Sabato 31 agosto l’ultima tappa di “Libri in cammino” sarà con Paolo Di Paolo e il suo “Romanzo senza umani”. Al Bar Centro Civico di Itieli di Narni (ore 17.30) lo scrittore presenterà il suo libro finalista al Premio Strega 2024. Il percorso sarà quello del “Giro del Censo” una passeggiata di 1,2 km che si snoda tra i vicoli del Castello di Itieli. Negli Statuti medievali di Narni, il Castello di Itieli viene descritto come un punto strategico di controllo. Si può ancora ammirare l’originario e imponente impianto di difesa: cinta muraria, torri, fortificazioni, che si possono datare XIII-XIV secolo. Al suo interno la piazzetta delle Intusse, la Chiesa di San Nicola, la ricostruzione di una catapulta medievale e la presenza di un piccolo mortaio puntato a valle, come a indicare le armi che un tempo difesero queste terre di confine. Per info e prenotazioni: via e-mail all’indirizzo romaniermete@gmail.com, via Whatsapp/telefono al numero 347 114 8395.

La musica del fine organettista Alessandro D’Alessandro sarà infine portata, sempre sabato 31 agosto (ore 18) sull’antico porto fluviale romano di Stifone (Narni), che sorge sulle sponde del fiume Nera. Da sempre interessato alle più svariate forme musicali, D’Alessandro è unanimemente considerato uno dei più talentuosi organettisti italiani, particolarmente apprezzato per la tecnica e versatilità con cui ha condotto uno strumento della tradizione contadina a dialogare con altri stili ed armonie, travalicando i confini della musica etnica. Esploratore e sperimentatore di suoni, è stato pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata all’organetto, che nelle sue mani sembra assumere “il respiro di un’orchestra”. Ha creato un originale sistema di percussione dell’organetto, che unito alla modulazione continua dei suoni, attraverso l’utilizzo dell’effettistica, di loops e di oggetti vari ‘applicati’ direttamente allo strumento, ha denominato ‘organetto preparato’, sfruttando un termine generalmente in uso nella musica contemporanea. Biglietti su Ticketitalia. Info e dettagli per come raggiungere Stifone al link https://suonicontrovento.it/event/alessandro-dalessandro-solo/.

Gli eventi sono accessibili anche alle persone diversamente abili. Per informazioni scrivere a: dsb@musicaeventiautore.com

Basta un click – Tra i main partner di questa ottava edizione spicca Hera che, per l’occasione, si fa promotore di un’iniziativa molto generosa. Per tutta la durata del Festival, la multiutility offre infatti ai fruitori della rassegna l’opportunità di ricevere biglietti per gli eventi a pagamento. Prenotare i biglietti offerti da Hera (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è molto semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l’evento di Suoni Controvento disponibile che interessa. Inserendo nome cognome e-mail, si potrà, appunto, ricevere il biglietto per lo spettacolo.

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2024 si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Camera di Commercio dell’Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, in collaborazione con Regusto, Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, Fiab, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Proloco Corciano, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, TraMontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, associazione Roompicapo, Cammini d’Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Occhisulmondo, Danz’Art, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Ares Safety, , Bahia City Store, Ambrosi Auto, Teamdev, Screen Pharma, Subasio Petroli. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner Rai Radio 2. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità, Rai per la Sostenibilità – ESG.

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com