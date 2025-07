Suoni Controvento, una settimana tra letteratura, musica, natura e pensiero

Prima settimana ricca di eventi per il festival estivo di arti performative Suoni Controvento che, dopo il concerto di Simone Gubbiotti ai piedi del suggestivo Tempietto di Campello sul Clitunno, si appresta a portare in scena una serie di appuntamenti tra panel sull’economia (primo dei quattro promossi in sinergia con Rai Umbria, Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità), una passeggiata in notturna lungo la Serre di Burano, un’escursione in bike, un tocco di giallo con il “delitto” nel borgo al Castello di Sant’Apollinare di Marsciano, senza dimenticare la musica con le note di Giorgio Van Straten a Montone e del duo composto da Mario Tozzi ed Enzo Favata a Marsciano.

Si inizia domani (15 luglio) alle 17 al Teatro Cucinelli di Solomeo con il panel “Come ricostruire un’economia sociale“, incontro costruito per discutere di un’economia capace di accompagnare la società nella riscoperta di valori condivisi e nella costruzione di forme di cooperazione orientate a un futuro più equo e sostenibile. L’incontro, che inaugura il primo dei quattro panel “Ripartiamo dai Territori”, moderato da Claudia Mazzola (presidente di Rai Com) sarà dedicato all’economia sociale. L’appuntamento vedrà i saluti istituzionali della Maison Cucinelli, della presidente della regione Umbria Stefania Proietti, della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, dell’assessore regionale alla Cultura Tommaso Bori e dell’assessore regionale al Turismo e allo sport Simona Meloni.

Si proseguirà con il dibattito sul tema dell’economia sociale con il poeta, scrittore e presidente del comitato nazionale “800 anni della morte di San Francesco d’Assisi” Davide Rondoni, l’economista della Luiss Guido Carli e della Stanford University Veronica De Romanis, l’ex ministro e presidente di Isybank – Banca Digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo Francesco Profumo, l’economista della London Business School e il think-tank Bruegel Lucrezia Reichlin e il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio.

Durante l’evento, sarà affrontato dai relatori presenti il tema della “Carta per una nuova economia”, un vero e proprio protocollo per vivere e promuovere una società più giusta, solidale e inclusiva.

Sabato 19 luglio alle 18.30 “Scoperta notturna” a Serre di Burano, passeggiata a cielo aperto al tramonto negli altipiani delle Serre di Burano (zona Sic, Zps ) nel comune di Gubbio al confine tra Umbria e Marche con ampi panorami sul monte Nerone, Catria, Acuto e Cucco.

L’itinerario di notevole importanza naturalistica è caratterizzato dalla presenza di brughiera con presenza di Calluna vulgaris, comunemente chiamata Bruco o Erica selvatica, specie vegetale tipicamente presente in climi freddi e umidi, ma che in questa area, trova una delle sue stazioni più meridionali in Italia. Al termine della sosta si riprenderà il cammino muniti di torce, accompagnati dai suoni del bosco. Lungo tutto il nostro percorso sarà presente l’Associazione astronomica umbra Aps che guiderà i partecipanti tra storie e leggende.

Informazioni, costi e prenotazioni : Raffaele (TraMontana Guide dell’Appennino) 335 1251250 – Patrizia (Maja Trek & Adventures) 347 1153245

Alle 21 al Castello di Sant’Apollinare a Marsciano gaming con Roompicapo e “La regina ha perso la testa”. Sarebbe dovuto essere un giorno di festa e giubilo per i sudditi tutti, invece, alle prime luci dell’alba l’amatissima Regina Heartstopper è stata decapitata, proprio nel giorno del suo compleanno. Un gioco-spettacolo interattivo: passeggia nel borgo, interroga i personaggi, esamina gli indizi e risolvi in caso. Info, costi e prenotazioni: 392 524 5864 – 329 575 8765

Domenica 20 luglio alle 17.30 a Montone “Libri in cammino” con Giorgio Van Straten che, durante la passeggiata letteraria, presenterà il suo libro “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri”, candidato al Premio Strega 2025.

Il ritrovo è previsto alle 17.30 al parcheggio Punto di Approdo di Montone da dove si partirà in automobile per raggiungere il punto di avvio. Il contesto paesaggistico sarà un sentiero di crinale molto panoramico che conduce verso la magnifica Rocca d’Aries, costruita dalla famiglia Fortebracci, con i fitti boschi che scendono verso la valle del Carpina e la vista del Monte Nerone, di Coloti, San Faustino e Montone. L’itinerario è lungo circa 5 km e presenta un dislivello di 50 m (durata circa 2,5 ore, soste incluse).

Ingresso libero su prenotazione : 347 1148395

Alle 21 la suggestiva Rocca di Sant’Apollinare di Spina di Marsciano si trasformerà in palcoscenico per “Mediterraneo le radici di un mito”, uno spettacolo per voce narrante e musica che vedrà protagonisti Mario Tozzi (voce) ed Enzo Favata (sassofoni, clarinetti, elettronica).

Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica. Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

A precedere il concerto, per gli appassionati delle due ruote, escursione in bike per raggiungere la Rocca con Fiab Pedala Perugia. Il ritrovo è alle 17 al parcheggio Borgonovo – Centova (Perugia), pedalata di 42 km con 550 D+, ritorno in notturna attraverso anello del Nestore ed ex Ferrovia Ellera-Tavernelle, quasi tutta su ciclabile o strada bianca a traffico nullo, 26 km pianeggianti.

Info, costi e prenotazioni : Francesco 39 2638787 (Whatsapp) – info@fiabperugiapedala.org

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2025 si realizza con il sostegno e la collaborazione di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Sacro Convento, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Trevi, Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, Fiab, Jazz Around, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Unitre Monte Cucco, associazione Astronomica Umbra, Fiab Perugia, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Maja Trek, associazione Roompicapo, Cammini d’Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, WiseTown, Perugia Insurance, ScreenPharma, Fattoria Creativa, Regusto, Bahia City Store, Ares Safety. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità.

Suoni Controvento Slow è stato realizzato con il sostegno dei Fondi per il Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.– Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali”.

