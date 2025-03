“Teatro Vivo”: a Massa Martana la violenza domestica sulle donne raccontata da Laura Lattuada con “L’inferno non esiste”

La violenza sulle donne nell’ambito famigliare, quello meno evidente, quello che spesso sfugge alle cronache e che, altrettanto spesso, è frequente, subdolo e umiliante. E’ l’incubo nel quale può finire una donna e che vale la pena raccontare come fa Laura Lattuada ne “L’inferno non esiste”, lo spettacolo della stagione “TEATRO VIVO 2025”, in programma sabato prossimo 15 marzo alle 21,15 al teatro Consortium di Massa Martana .

Il secondo appuntamento con la stagione di Magazzini Artistici, in collaborazione con il Comune , è un monologo tratto dall’opera di Susanna Tamaro che racconta le storie di donne che subiscono violenza nell’ambito familiare. Promosso dal Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità, lo spettacolo comprende due storie molto diverse che hanno come comun denominatore il dolore, la paura di confessare la verità a sé stesse e agli altri ed infine la speranza che il racconto possa in qualche modo aiutare chi legge e chi ascolta.

“L’Inferno non esiste” è un viaggio nel profondo dell’animo umano dove le contraddizioni più aspre si fondono per restituire un’immagine del mondo e dei rapporti familiari vividamente controversa. E ‘un tentativo di raccontare l’odierno tragico quotidiano, per riacquistare, attraverso la fascinazione del palcoscenico, i valori della parola poetica. Il dittico che compone “L’Inferno non esiste” è la storia cupa, disperata ed estrema di una donna che nega la propria femminilità.

La storia di figlie incapaci di essere madri e di madri e figlie vittime di un universo maschile popolato da orchi. Uno spettacolo attuale e audace in cui la Lattuada sviscera con una forza attoriale profonda molteplici aspetti della tragedia quotidiana che molte, troppe donne si ritrovano a vivere, come confermano anche i risultati della recente indagine Eures secondo al quale una donna su tre subisce violenza.

“Quando metto in scena questo spettacolo – afferma l’attrice – interpreto donne pietose, a tratti stupide. Vengo odiata talvolta per la mia interpretazione. Sulle quinte percepisco dal pubblico al buio e in un silenzio quasi surreale una particolare energia ed emotività. E’ come se avvertissi che tra quelle donne che mi stanno guardando, ve ne siano alcune che vivono soprusi simili a quelli che rappresento”.