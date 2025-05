Terni, al cenacolo San Marco si sogna con “Architetture e magie della musica”

Continuano i concerti della stagione estiva dal titolo “Prendi Nota” dell’associazione Araba Fenice. L’appuntamento è per domenica 1 giugno al cenacolo San Marco alle 18 quando arriverà un consolidato duo composto da due musicisti dal notevole curriculum artistico, Silvano Minella al violino e Flavia Brunetto al pianoforte. Il loro concerto “Architetture e magie della musica”, vedrà l’esecuzione di opere di due conosciuti, per non dire oltremodo famosi compositori, si sta parlando di Bach e Mozart e poi una Sonata scritta dal norvegese Edvard Grieg, unico grande compositore classico della terra dei fiordi.

Silvano Minella è stato ospite dei più famosi teatri del mondo, dalla Carnegie Hall al Teatro alla Scala di Milano, e dei più noti Festival, svolge un’intensa attività concertistica internazionale in tutta Europa, in Canada, negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia come solista, in duo, con il Nuovo Trio Fauré.

Flavia Brunetto si è perfezionata con illustri pianisti quali M. Horszowski, J. Demus, W. Panhofer e M. Campanella. Affermatasi in diversi concorsi, ha effettuato numerose registrazioni televisive e radiofoniche ed ha tenuto concerti in tutta Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti come solista e con prestigiose orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra di San Pietroburgo, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra di Madrid, il Collegium Musicum, il Tokyo Strings Ensemble.