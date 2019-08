Terzo giorno di Todi Festival, arriva Tebas Land.  Sul palco il dramma del parricidio 

Dopo il debutto nazionale di domenica 25 agosto per Galatea Ranzi, protagonista di Lezione da Sarah, è la volta di un anteprima nazionale: Tebas Land. Nello spettacolo in cartellone per Lunedì 26 Agosto alle 21.00, prendendo come tema centrale la figura reale, letteraria, mitologica e psicoanalitica del parricida, il drammaturgo franco-uruguaiano Sergio Blanco si è ispirato al mito leggendario di Edipo, alla vita del martire San Martino e a un fatto di cronaca giudiziaria, creato ed immaginato dallo stesso Blanco, il cui protagonista è un giovane parricida chiamato, appunto, Martino.

A partire da una serie di colloqui – che si svolgono in prigione, nel recinto di un campetto di pallacanestro – tra il giovane parricida e il drammaturgo che vorrebbe portare in scena la storia del ragazzo, “Tebas land” a poco a poco si allontana dalla ricostruzione giornalistica del crimine per soffermarsi (come in “A sangue freddo” di Truman Capote) sulla relazione che si instaura tra lo scrittore e il detenuto e sulla possibilità e ambiguità di poter trasporre correttamente la realtà in una creazione artistica. Nel momento in cui entra in gioco anche un giovane attore chiamato a interpretare il ruolo di Martino, è la stessa funzione e specificità del teatro che viene messa in discussione come in uno spettacolo pirandelliano. Lo spettacolo porta in scena la prima produzione italiana di un testo di Sergio Blanco in esclusiva per l’Italia. SCHEDA DELL’OPERA

TEBAS LAND

Anteprima Nazionale

Di Sergio Blanco

Traduzione, scene, costumi e regia di Angelo Savelli

Con Ciro Masella e Samuele Picchi

Assistente e figurante Pietro Grossi

Luci Henry Banzi

Allestimento scena Lorenzo Belli, Amedeo Borelli

Esecutore al pianoforte del brano di Mozart Federico Ciompi

Foto Marco Borrelli

Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi

Centro di Produzione Teatrale Firenze Passando alla Rassegna Todi OFF è la volta dello spettacolo Diario di Provincia, di e con Oscar De Summa al Teatro Nido dell’Aquila alle ore 19 (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria)

Stare nella piazza deserta a guardare le cosce delle donne, bere e rubare alla luce del sole: questo è il sud raccontato da Oscar De Summa, questa è la Puglia amata e odiata e Oscar è anche il protagonista di Diario di Provincia, il ragazzo che dice no all’asfissia dei giorni eternamente uguali, e lo fa ribellandosi ingenuamente: cambiando lavoro prima e abbigliamento dopo, inseguendo le mode del nord ma trovandosi piantato sempre nella stessa palude. Un affresco divertente dietro cui si nasconde una tragedia, un risvolto drammatico che forse rappresenta l’unica rottura a una routine che annienta ogni speranza, ogni gesto eroico. Il pubblico ride delle superstizioni, dei vecchi e degli uomini e delle donne frastornate dal caldo, e ridendo non si accorge di essere condotto sul ciglio dell’inevitabile precipizio, al di là del quale non esiste nessuna cura, nessun sollievo. Sempre domani Lunedì 26 Agosto alle 18.00 per la serie di appuntamenti di Incontri con l’Autore (ogni giorno alle ore 18.00 nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano, in collaborazione con la Libreria Ubik) Donatella Miliani, giornalista de La Nazione intervista Pino Tierno e Fernando Ceriani sul libro di Sarah Bernhardt L’arte del Teatro. La voce, il gesto, la pronuncia. Un libro di memorie che la grande attrice Sarah Bernhardt scrisse “per divertirmi ma anche per rendermi utile” alla fine della sua lunga vita artistica, riunendo e rielaborando i ricordi e gli insegnamenti di una vita dedicata al teatro. Dalla rielaborazione drammaturgia di questo libro Tierno ha creato lo spettacolo ‘Lezione da Sarah’ in debutto nazionale ieri sul palco del Todi Festival con una straordinaria interprete quale Galatea Ranzi per la regia di Fernando Ceriani. Da segnalare inoltre l’avvio – da ieri – della Masterclass a cura della Compagnia Berardi-Casolari “Mi sono scritto addosso…”: un laboratorio teatrale che fino al 29 agosto attraverso l’utilizzo di tecniche attoriali e autoriali si affrontano e analizzano le tre fasi fondamentali del processo teatrale: la scrittura scenica, la composizione registica e la recitazione. Tecniche utilizzate: training fisico, training vocale, esercizi di improvvisazione verbale, di improvvisazione scrittoria, ideazione e realizzazione di immagini, analisi e indagine della scena. Infine a questo link ( https://we.tl/t-naKfDIQm4v ) il resoconto per immagini della prima giornata di Festival, quella di Sabato 24 Agosto con: l’inaugurazione di Sorpresi all’angolo della Strada, mostra di Stefano Di Stasio e Paola Gandolfi autori del manifesto di Todi Festival 2019; il vernissage della mostra fotografica di Paola Ghirotti dedicata ad Ayrton Senna ed intitolata #MeuAyrton; lo spettacolo inaugurale di Simone Savogin: VIA! Vi ricordiamo che tutto il materiale per la stampa nella PRESS AREA (http://www.todifestival.it/ press-area) è fruibile liberamente e senza credits. Qui: http://www.todifestival.it/ press-area/photogallery- ufficiale la photogallery ufficiale dell’edizione 2019.

Di seguito, in dettaglio e in ordine cronologico, gli appuntamenti linkati di Lunedì 26 Agosto. Ore 18.00

Sala del Consiglio, Palazzo del Capitano

L’ARTE DEL TEATRO

Incontro con l’Autore Pino Tierno Ore 19.00

Teatro Nido dell’Aquila / Rassegna Todi OFF

Spettacolo DIARIO DI PROVINCIA di e con Oscar De Summa Ore 21.00

Teatro Comunale di Todi

Spettacolo TEBAS LAND di Sergio Blanco. Regia di Angelo Savelli. Con Ciro Masella e Samuele Picchi ***

I biglietti per gli spettacoli a pagamento in programma al Teatro Comunale sono acquistabili sul sito www.todifestival.it.