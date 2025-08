Ultimo appuntamento de “Il Suono della Ricerca 2025”, un viaggio nel tempo tra scienza e musica

Ultimo appuntamento della trilogia Presente, passato e futuro, la V edizione della rassegna di musica e scienza “Il Suono della Ricerca”, promossa dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia: martedì 5 agosto, alle 19 nell’arena di Borgo Bello in via del Cortone – zona corso Cavour – si esibirà l’Ottetto di Fiati dell’Orchestra medesima.

Lo sguardo sarà volto al “Futuro”: in programma musiche di Gabrielli, Beethoven, Strauss, Glass, Morris, Courage, Silvestri e Bowie.

L’approfondimento scientifico sarà curato da Piero Dominici, del Dipartimento FiSSUF – Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione – dell’Università degli Studi di Perugia e dedicato a: L’incommensurabilità del tempo. Il futuro come proprietà emergente.

