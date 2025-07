Umbria Jazz, ultimi appuntamenti con i Funk Off

Ultimi 4 appuntamenti con i Funk Off ad Umbria Jazz. La marching band si esibirà sabato e domenica, alle 11,30 e alle 18, in centro storico a Perugia. Nell’edizione del cinquantesimo anniversario di Umbria Jazz i Funk Off hanno festeggiato sul palco il loro venticinquesimo compleanno come band. Contemporaneamente è uscito l’ultimo album, che ha come ospite speciale Gegè Telesforo che ha scritto le parole per un nuovo brano della band.

Inutile presentare i Funk Off a chi frequenta Umbria Jazz. La street band toscana è diventata popolarissima con una formula originale e riconoscibile: superare il concetto di marching band della tradizione di New Orleans proponendo una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente, da sempre composta ed arrangiata da Dario Cecchini, leader carismatico della band,.

E’ così che i Funk Off sono diventati, da quando Umbria Jazz li ha presentati la prima volta, nel 2003, i beniamini del pubblico. Pensate a una musica completamente originale, ma in cui si affacciano echi di James Brown e Frank Zappa, Thad Jones e Mel Lewis, fino al puro funk tipo George Clinton. Il gruppo toscano è stato in pratica riproposto quasi tutti gli anni, sia a Perugia che a Orvieto e Terni, diventando un’attrazione fissa del Festival. Stesso successo ha riscosso anche all’ estero, da Melbourne a New York fino in Cina.

Il motivo di tanta popolarità è molto semplice: il gruppo è divertente, suona bene, propone musica completamente originale ed il suo senso dello spettacolo, non meno delle innovazioni musicali, riesce a rivitalizzare un genere secolare come la marchin’ band che fa parte degli albori del jazz.