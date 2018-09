UmbriaLibri, Dozzini, Mariuccini e Sernani al Complesso di San Pietro

PERUGIA – L’edizione 2018 di Umbrialibri – in programma dal 5 al 7 ottobre nelle sale del Complesso Monumentale di San Pietro, a Perugia – dedica ampio spazio agli autori umbri che stanno conquistando le grandi case editrici nazionali con le loro opere. Venerdì 5 ottobre, alle 18.30, il giornalista, traduttore e scrittore Giovanni Dozzini presenterà in anteprima nazionale, insieme allo scrittore Matteo Nucci, il suo quarto romanzo, E Baboucar guidava la fila (Minimum Fax): la vicenda di quattro richiedenti asilo africani ambientata tra Umbria e Marche. Una favola senza morale, che affronta il tema delle migrazioni scegliendo di raccontare quello che viene dopo le traversate, la normalità inafferrabile di una vita dignitosa che segue ogni approdo e tutto quello che questa normalità contiene: le paure, i desideri, la rabbia, le nostalgie, riuscendo a ottenere alla fine quella particolare risonanza poetica che hanno soltanto le cose vere. A Umbrialibri ci sarà poi Nicola Mariuccini, che nel suo ultimo romanzo Niňos, edito da Castelvecchi, racconta l’orrore della dittatura spagnola nella sua degradante quotidianità, dalle voci dei “bambini rubati” i quali, fra torture, miserie e follia, continuano ancora a sperare in un mondo più luminoso. Insieme a lui Carlo D’Amicis, nella cinquina del Premio Strega, domenica 7 ottobre alle 16.30.

Sabato 6 ottobre alle 15 sarà la volta della giornalista marchigiana – perugina d’adozione – Lucrezia Sarnari, con il suo romanzo Dieci cose che avevo dimenticato (Rizzoli). Una storia al femminile che racconta di luoghi in cui il tempo ha ancora il valore di una volta e di donne alla ricerca della felicità, che smettono di vivere in apnea per lasciarsi alle spalle tutto ciò che le fagocita. Non solo letteratura, però, nella 3 giorni editoriale ospitata nel Complesso Monumentale di San Pietro. Venerdì 5 ottobre, alle 17, spazio alla poesia d’autore con la presentazione di Cosa resta, di Walter Cremonte, edito da Aguaplano. Con l’autore intervengono Carlo Guerrini e Raffaele Marciano. E domenica 7 ottobre, alle 17, Marcello Catanelli presenterà Arcimboldo perugino. Potpourri gastronomico di storie e memorie (Morlacchi Editore), un viaggio (con prefazione di Lucio Biagioni) nella cucina tradizionale umbra.

Aspettando Umbrialibri con Piccole donne

Aspettando Umbrialibri 2018. La casa editrice Jo March, in collaborazione con Umbrialibri 2018 e Regione Umbria, sabato 29 settembre presenta a San Matteo degli Armeni, a Perugia, una giornata speciale per celebrare il 150° anniversario della pubblicazione di Piccole donne, capolavoro di Louisa May Alcott. Dalle 14.30 si approfondiranno i vari aspetti del libro che racconta la storia di Jo, delle sue sorelle e della famiglia March, divenute le compagne dell’infanzia di intere generazioni. A chiusura della giornata, merenda a tema (su prenotazione info@jomarch.eu) nel giardino della biblioteca perugina.