Umbrialibri e Fonoteca Trotta. Musica e parole questa settimana in piazza Birago a Perugia

Settimana ricca di appuntamenti tra musica e parole in piazza Birago. Lo spazio culturale e sociale POPUP • libri / spunti / spuntini ospiterà infatti UMBRIALIBRI2021_OFFono – rassegna sull’editoria musicale umbra promossa da Umbrialibri e Regione Umbria e curata dalla Fonoteca Regionale Oreste Trotta – martedì 14 e giovedì 16 dicembre dalle 18.30. Stesso orario, mercoledì 15 dicembre, per l’incontro con il giornalista e critico musicale, traduttore e copywriter Francesco Locane, che presenterà il suo primo romanzo Fuori pagina (Alter Erebus) intervistato dalla redattrice del magazine Luoghi Comuni Federica Magro. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti ed è obbligatorio il green pass rinforzato.

UMBRIALIBRI2021_OFFono nasce dalla volontà di Umbrialibri, rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria, di trovare tutte le sinergie possibili per realizzare eventi di promozione editoriale e culturale anche fuori dalle date e dai luoghi del festival vero e proprio, insieme a quella di tornare a promuovere e valorizzare le attività curate dalla Fonoteca Regionale Oreste Trotta. Ne viene fuori – martedì 14 e giovedì 16 dicembre – un focus sull’editoria e sulla produzione musicale regionale in senso esteso, dalle pubblicazioni cartacee con CD audio a quelle di brani su vinile o digitale. Nei due appuntamenti in piazza Birago, nella prima parte si avrà un tema o un filo conduttore dell’incontro, mentre nella seconda parte ci sarà una vetrina delle etichette indipendenti musicali regionali, sia storiche sia recenti, che avranno ognuna dieci minuti per presentare progetti e novità in uscita.

Martedì 14 dicembre si parte quindi con Suoni di monti e di mare: nell’incontro moderato da Moreno Barboni (Fonoteca Regionale Oreste Trotta), saranno accostate due esperienze apparentemente lontane ma che riguardano un’attenzione al paesaggio sonoro come fonte d’ispirazione. Da una parte sarà restituita, tramite libro con CD audio, la residenza “A Week from Monday” svolta presso l’Holydays Festival di Scopoli e coprodotta con Rous Records e Viaindustriae Publishing (associazione editrice di Foligno con distributori internazionali) che ha visto la manifestazione valorizzare il territorio attraverso l’indagine sonora compiuta dai musicisti emergenti Laura Agnusdei, Matteo Pennesi, Luca Sguera corredata dalle fotografie degli artisti visivi Giacomo Infantino e Francesca Ruberto. Ne parleranno la curatrice Alice Mazzarella e Giacomo Gigli. Invece, la restituzione dell’indagine sonora del mare di Sardegna sarà al centro dell’incontro con il sound artist e compositore elettronico umbro Federico Ortica che, nell’estate 2021, insieme al fondatore del progetto “ondesonore” Andrea Palombini, coinvolgendo altri musicisti quali il pianista Alessandro Deledda, ha esplorato il fondo marino per poi rielaborarlo in ‘soundscape composition’ che ora andranno a far parte di un’installazione multimediale (a breve anche all’Acquario di Genova). A seguire, il primo Showcase delle etichette indipendenti regionali. In questa prima vetrina sono previsti un’etichetta indipendente storica e riconosciuta quale To Lose La Track, fondata a Umbertide nel 2005 da Luca Benni, oggi anche curatore di una rubrica fissa del palinsesto di Radio Raheem (Milano) che proporrà novità e promo. Quindi toccherà a due etichette che vedono Damiano Rizzo come fondatore: Caveargento e Afro Templum (in questo caso insieme a Daniele Tomassini anche per quanto riguarda gli appuntamenti estivi a Perugia che portano lo stesso nome), dal ‘rumorismo piacevole’ alle matrici afro. Conclude Rous Records (Foligno), con Leonardo Pucci, etichetta che già nasce phygital (fisica e digitale), ibrida oltre i generi e che con energia si autopromuove avendo dato vita anche all’Holydays Festival.

Giovedì 16 dicembre da POPUP, sempre dalle 18.30, protagonista Il background dell’upperground in collaborazione con Umbria Noise, realtà regionale che attraverso vari strumenti ha sempre svolto una funzione di osservatorio indipendente sul contesto musicale umbro. Moderato dal gionalista musicale Danilo Nardoni (giornalista musicale), nell’incontro verrà presentato il progetto di magazine online Futura.fm, nato durante il lockdown, che vuole estendersi ancora di più dalla musica alle forme culturali contemporanee con una nuova linea editoriale che presenteranno, raccontato dai DJ Chiskee (Bounce Party) e Fab Mayday (Urban). Lo stesso DJ Chiskee, oltre ad essere presente nella vetrina con l’etichetta Bounce Records, è anche uno degli intervistati nella ricerca compiuta per un corso da Sarah Perna (biennio di Brand Design Territoriale dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci), Perugia Upperground-indagine storica e contemporanea sull’evoluzione del clubbing, in cui ha ricostruito con grande passione, in questa prima fase, i passaggi attraverso i luoghi storici del clubbing a Perugia, partendo dal fenomeno delle radio libere e dal Suburbia, per poi toccare Norman & Il Presidente, Red Zone (anche fotografato oggi come luogo abbandonato), EX Cim ecc. Si è poi incentrata su due luoghi odierni in cui il movimento della musica da ballare è trasmigrato, da una parte The Circle con l’intervista a Ricky L, dall’altra parte l’Urban Club. Ricerca alla quale hanno contribuito gli invitati a partecipare Alessandro Deledda, Fofo DJ, Viceversa. Prima e dopo la pandemia è anche il contesto di riferimento temporale della seconda vetrina, in cui ritorna Viceversa ma questa volta in qualità di Vincenzo Cerquiglini, presidente dell’associazione culturale St. Art., che rilancia il progetto “Digital Calling” dopo la prima uscita del 2019 nell’ambito di Rockin’ Umbria (già scenario di Umbria Calling). Sempre con un piede nel passato ed uno nel presente di questi progetti phygital sarà data voce, oltre alla Bounce Records (dall’electronic dance music a Iuman), anche alla presenza dell’antenna umbra della rete nazionale fondata dal rapper indipendente Inoki, per dare spazio alle autoproduzioni della comunità hip-hop Rap Pirata Umbria. Tutte queste realtà sono monitorate dal 2009 da Riccardo Corradini (Umbria Noise) che colleziona fisicamente ogni titolo pubblicato in Umbria e che esporrà una sua idea progettuale su tale archivio. Al termine dell’appuntamento saranno distribuite copie omaggio del quaderno di ricerca Perugia Upperground-indagine storica e contemporanea sull’evoluzione del clubbing, realizzate per l’occasione in edizione limitata grazie al sostegno ed alla sensibilità per la manifestazione di Promovideo.