Un weekend con Gran Tour Perugia tra la via degli oratori, Gerardo Dottori e L’età dell’oro alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Tre le visite guidate targate Gran Tour Perugia che prenderanno il via questo fine settimana. Si andrà alla scoperta della via degli oratori per poi spaziare nel mondo dell’arte (e non solo) andando a conoscere più da vicino l’opera e la vita del visionario Gerardo Dottori e le meraviglie esposte alla Galleria Nazionale dell’Umbria per “Le età dell’oro”.

Si inizia sabato 11 gennaio alle 16 alla Galleria Nazionale dell’Umbria con la visita alla mostra “L’età dell’oro”, percorso lungo il quale sarà possibile ammirare opere di antichi maestri come Gentile da Fabriano, Duccio di Boninsegna, il Maestro di San Francesco, Niccolò di Liberatore e Jean du Vivier in dialogo con i capolavori di grandi artisti contemporanei, come Andy Warhol, Yves Klein, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e Carla Accardi. L’oro, il re dei metalli, nell’arte acquista il potere di trasformare ogni opera in manifestazione del sacro e sguardo spirituale sulla realtà. Costo della visita guidata euro 23 (comprensivo di biglietto di ingresso e auricolari), gratuito fino ai 12 anni

Domenica 12 gennaio alle 10 si parte per un “Itinerario alla scoperta di Dottori a Perugia“. Dalla casa natale alla Galleria Nazionale dell’Umbria, il critico d’arte Andrea Baffoni ripercorrerà storia e linguaggi affrontati dal maestro Gerardo Dottori nel corso del suo percorso espressivo: dal divisionismo fino agli sviluppo aeropittorici dell’inizio degli anni Venti, fino ad arrivare ai primi del Quaranta con un viaggio che inizia dalle sue umili origini e culmina nella Sala 39 della Gnu, che propone un’accurata selezione di opere dell’artista perugino, raramente esposte al pubblico. Costo della visita guidata euro 22 (comprensivo di ingresso al museo), gratuito fino ai 12 anni. Per chi possiede l’abbonamento al museo il costo è di 12 euro (solo visita guidata)

Alle 10.30 appuntamento con “La via degli oratori“, passeggiata realizzata nell’ambito delle celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, che attraverserà luoghi solitamente inaccessibili tra piazza Piccinino e corso Bersaglieri. Il percorso sarà occasione per ammirare l’oratorio della Morte, nella chiesa nata nel 1570 nella quale la Confraternita della Misericordia dava degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, l’oratorio di San Benedetto, l’oratorio di Sant’Antonio Abate e, in via del tutto esclusiva, l’oratorio di San Giovannino.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it