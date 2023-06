Busitalia, le offerte estive in Umbria: promozione turismo di prossimità, collegamenti con territorio e scoperta antichi borghi

Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, promuove il turismo locale offrendo più servizi e collegamenti per scoprire alcune località e manifestazioni tra le più suggestive e rappresentative del territorio italiano: la Fiorita di Castelluccio di Norcia, l’incantevole città medievale di Spoleto e le mete balneari della costa tirrenica di Tarquinia e Montalto di Castro.

SERVIZIO NAVETTE PER LA FIORITA DI CASTELLUCCIO – Nei giorni festivi del 25 giugno, 2, 9 e 16 luglio, in un’ottica di tutela della biodiversità e delle comunità locali e contemporaneamente all’interdizione del passaggio di auto e camper, Busitalia – che in Umbria assicura anche tutti i servizi di trasporto pubblico locale – garantirà il “Servizio Navette Fiorita 2023” con collegamento con i parcheggi di Norcia e di altre aree della Piana di Castelluccio. Il servizio, in esercizio dalle ore 8.30 alle ore 18.30, sarà l’unico accesso alle aree della Fioritura, dovrà essere obbligatoriamente prenotato e acquistato su sito e app di Parchi Aperti al costo di 5 € e 10 € per i viaggi di A/R.

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO FESTIVAL DEI DUE MONDI SPOLETO – Dal 23 giugno al 9 luglio, in occasione della 66ª edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto, gli orari dei percorsi meccanizzati di Posterna, Rocca e Spoletosfera saranno estesi fino alle ore 01.00 e 02.00. Compatibilmente con le relative manifestazioni previste nelle giornate del 23, 24, 25 e 30 giugno e 1, 2, 7, 8, 9 e 10 luglio le corse delle circolari B e D verranno prolungate fino alle ore 00.30 circa. Per la giornata conclusiva del Festival, prevista il 9 luglio, sarà operativo un apposito servizio navetta da/per il centro città.

COLLEGAMENTI CON LA COSTA TIRRENICA – Fino al 27 agosto, tutti i sabati, le domeniche e i festivi, dalle ore 6.45 alle ore 19.00 circa, Busitalia organizza un collegamento dedicato dalle città umbre di Terni e Città della Pieve verso i lidi delle rinomate località tirreniche di Tarquinia e Montalto di Castro. I biglietti del servizio, al costo di 9 € e 10 € per la sola andata e 16 € e 18 € con anche il ritorno, possono essere acquistati presso la Biglietteria del Bus Terminal di Terni, dal conducente e su SALGO, l’app del servizio di trasporto pubblico di Busitalia in Umbria.

Tutti gli approfondimenti, i dettagli e gli orari dei servizi offerti da Busitalia sono disponibili su www.fsbusitalia.it