Fallimento Indelfab (ex Merloni), sindacati: servono atti concreti per le collettività delle aree montane

Colle di Nocera – Nel percorso di prosecuzione della vertenza INDELFAB si è svolto oggi l’incontro con il MISE, su forte richiesta delle Organizzazioni Sindacali, al quale hanno partecipato i vari livelli istituzionali. Ad oggi risulta fondamentale per affrontare ogni discorso, individuare tutte le azioni per garantire i 12 mesi di CIG per cessazione di attività, che oltre a dare sostegno alle persone, costituiscono un elemento fondamentale anche per andare a discutere di ogni ipotesi di reindustrializzazione.

Ci si è aggiornati a dopo il 15 di dicembre, giorno in cui è convocato l’esame congiunto con il Ministero del Lavoro per la cassaintegrazione, reso necessario dalla sentenza di fallimento; nel frattempo proseguiranno gli incontri anche con la Curatela per capire la reale condizione dell’azienda ed individuare tutti insieme la strada migliore che possa dare tutela alle persone e rilancio ai territori.

Le OOSS ribadiscono con forza la drammaticità di questa crisi industriale che rischia innalzare ulteriormente i numeri della disoccupazione sulle aree dell’appennino umbro marchigiano, richiedono il massimo impegno a tutti i livelli augurandosi che tutti i progetti con i quali ci si misurerà siano poi supportati anche da fatti concreti, in attesa di riprendere l’interlocuzione subito dopo il 15 dicembre, in un confronto costante e coerente con gli impegni fin qui presi con le lavoratrici ed i lavoratori.

Le Segreterie FIM FIOM UILM Marche ed Umbria