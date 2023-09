Giornata finale del Simposio di Solomeo, Brunello Cucinelli e Maurizio Oliviero parlano alle “giovani scintille”

Si conclude oggi a Solomeo la quattro giorni della prima edizione di Young Sparks Symposium, l’incontro delle oltre 120 “giovani faville” provenienti da università italiane e da vari paesi nel mondo, chiamate a raccolta nell’ambito del Programma Erasmus+ dall’Università degli Studi di Perugia, dalla Brunello Cucinelli spa e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. L’obiettivo dichiarato, quello di stimolare un confronto aperto e costruttivo su alcuni aspetti cruciali del nostro tempo, quali il rapporto tra persone e scienza, tra umanesimo, sostenibilità ed economia, tra persone e territorio e tra umanesimo e comunicazione.

L’ultimo incontro in programma è stato dedicato alla riflessione sul rapporto fra Umanesimo e Scienza, tema sul quale hanno condiviso le loro riflessioni il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero e l’imprenditore umanista Brunello Cucinelli: due voci autorevoli, due prospettive diverse che hanno dialogato sui temi centrali della ricerca del benessere e della prosperità per le persone di oggi e per le future generazioni, cui la scienza, se sapientemente governata, è volta a contribuire.

Ne è scaturito un dialogo appassionante, a più voci, con la platea delle giovani studentesse e studenti, ai quali i due relatori hanno contribuito con entusiasmo e generosità.

“Continuate a nutrire la vostra anima”, ha indicato l’imprenditore umbro alle giovani faville, mentre il Rettore di UniPg ha invitato a considerare sempre il fatto che non si è mai da soli a portare il peso della consapevolezza della responsabilità a cui siamo chiamati.

Il pomeriggio proseguirà con la plenaria delle universitarie e degli universitari partecipanti: a loro, infatti, è affidato il compito di redigere lo “Young Sparks Statement”, ovvero il documento conclusivo del Simposio; una vera e propria dichiarazione programmatica di valori e di intenti, sulla quale fondare un radicale ripensamento del rapporto fra le donne e gli uomini contemporanei e il sapere scientifico-tecnologico, documento di cui sarà data quindi pubblica lettura.

Alle 18,30, infine, presso il Teatro Cucinelli, ancora una volta sarà la musica a essere protagonista, con il concerto dell’Orchestra Jazz del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia; a seguire, il Borgo di Solomeo sarà pacificamente invaso dalle giovani e dai giovani per la festa finale, degno suggello dello spirito di amicizia e di condivisione vissuti durante i quattro intensi giorni del Simposio.