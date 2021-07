Indelfab: si lavora per la tenuta sociale e per il futuro dei territori!

Si è concluso l’incontro in video conferenza tra il Mistero del Lavoro, le OOSS di Ancona e Perugia e la curatela, convocato nell’ambito della vertenza Indelfab in fallimento ( ex Jp Industries). I nuovi provvedimenti normativi mettono a disposizione nuovi strumenti per scongiurare i licenziamenti, attraverso l’utilizzo di ulteriori 6 mesi di Cassa Integrazione, che comunque non devono gravare sul fallimento a livello di costi e prevedono la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Le OOSS hanno ribadito con forza la necessità di usufruire degli

ammortizzatori conservativi per la tenuta sociale nei territori e per

accompagnare progetti di reindustrializzazione, anche a sostegno di eventuali

interessamenti da parte di terzi, in una fase come questa in cui le Regioni ed il

Governo stanno mettendo a disposizione una serie di fondi per il rilancio del

Paese e dei singoli territori.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori

per confrontarsi sulle necessità espresse dai curatori e condividere il percorso

che possa mantenere i livelli occupazionali per un periodo maggiore, in cui si

proverà con tutti i mezzi a costruire un vero progetto industriale.

Il Ministero ha convocato nuovamente le parti per espletare in maniera

definitiva l’esame congiunto il giorno 11 agosto e questo ha permesso di

scongiurare la prima ondata di licenziamenti.