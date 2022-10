Magione, Cancelloni Food Service festeggia 60 anni

L’azienda Cancelloni Food Service di Magione, fondata nel 1962 da Domenico Cancelloni, raggiunge quest’anno un prestigioso traguardo: 60 anni di attività che la portano ad essere riconosciuta come una delle più importanti società di distribuzione di prodotti e servizi per la ristorazione in Umbria, Marche, Toscana, Romagna e Lazio. Nel corso degli anni l’azienda ha intrapreso un percorso di costante crescita fino ad arrivare oggi a un fatturato di 70 milioni di euro con oltre 200 collaboratori.

Un progetto fatto di sempre nuovi obiettivi, che si concretizzano in un percorso di managerializzazione e sviluppo della struttura organizzativa. Da poche settimane è approdato ai vertici dell’azienda un nuovo Direttore Generale, Luca Silvi, portando con sé un bagaglio di esperienze professionali di successo. Laureato in economia e commercio nel 1996, business unit manager prima, poi Direttore generale e commerciale di prestigiose aziende operanti in vari settori tra cui il food, alla guida di Eurospin Tirrenica per 10 anni. La sua vocazione è il General Management: ha da sempre portato al servizio delle imprese le sue conoscenze e il suo intuito nella conduzione e supervisione di tutte le attività gestionali, operative e progettuali per il miglioramento delle performance economico-finanziarie e operative finalizzate allo sviluppo del business sia in realtà aziendali a capitale privato sia in multinazionali all’interno di contesti industriali-manifatturieri e commerciali.

“Con l’arrivo di Luca Silvi – sottolinea il Presidente di Cancelloni Food Service Fabio Cancelloni – abbiamo completato la squadra con cui intendiamo guardare allo sviluppo futuro dell’azienda e rafforzare il processo di sinergia generazionale già in corso. Abbiamo trovato nel nuovo Direttore Generale una persona che ha la nostra stessa visione e con cui condividere obiettivi chiari, indispensabili per affrontare il periodo complesso che abbiamo di fronte. Dopo aver affrontato e superato due anni di pandemia, che hanno rappresentato per noi una sfida durissima, sono fiducioso che, anche grazie all’entusiasmo dei nostri collaboratori, potremo continuare a consolidare la nostra presenza sul territorio ed essere sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti che operano nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità”.

Per Simona Cancelloni, Vicepresidente di Cancelloni Food Service, l’ingresso in azienda di Luca Silvi “è il segnale di un forte e chiaro messaggio che porta con sé il nostro impegno nella direzione del consolidamento della visione strategica aziendale con particolare attenzione al capitale umano, accelerando quella inarrestabile corsa verso una cultura organizzativa volta a consolidare i valori già affermati nel 2019”.

“Le mie parole chiave – spiega il nuovo Direttore Generale Luca Silvi – sono leadership, innovazione, empatia e fiducia. Mi farò garante di un clima aziendale sempre positivo in un’ottica strategica di lungo periodo che mira a rafforzare la nostra presenza e la nostra immagine di partner di riferimento per la nostra clientela”.

L’azienda ha sempre avuto uno stretto legame con il territorio e con la comunità in cui opera, organizzando iniziative culturali ed eventi legati al proprio settore operativo.

Dal 17 al 20 ottobre Cancelloni Food Service sarà a Senigallia in qualità di co-organizzatore, insieme all’Istituto Alberghiero Panzini, di un evento internazionale che vedrà la partecipazione di 800 studenti provenienti da tutta Europa che si confronteranno sui temi del turismo e dell’enogastronomia con le più importanti associazioni di categoria e prestigiosi testimonial, che si alterneranno tra show cooking e tavole rotonde. Inoltre, l’azienda sta già progettando la Convention APorteAperte del 2024, al Centro Umbria Fiere di Bastia Umbra dal 19 al 21 febbraio, riconosciuta come le “Olimpiadi della Ristorazione” poiché, con cadenza quadriennale, rappresenta un viaggio immersivo emozionale nel mondo dell’enogastronomia dedicato a tutti professionisti del settore.

Cancelloni Food Service – breve profilo aziendale

L’azienda nasce nel 1962 come Centro Carni del Trasimeno, già punto di riferimento per i ristoranti della zona per l’offerta di carni buone e genuine. Successivamente, l’attività inserisce altre linee prodotto trasformandosi in centro all’ingrosso di generi alimentari, prendendo nel 1985 il nome di Cancelloni Centro Carni Srl.

La vera svolta innovativa avviene negli anni Novanta, quando Fabio e Simona Cancelloni, figli di Domenico, prendono parte sempre più attiva nella gestione dell’impresa familiare per proporsi al mercato come partner unico per la ristorazione e l’ospitalità differenziando prodotti e servizi.

È proprio da questo desiderio che, nel 2006, nasce Innovazione Srl, l’altra società appartenente al Gruppo Fa.Si. di proprietà della famiglia Cancelloni, che propone una gamma di oltre 250 veicoli di diverse tipologie e dimensioni, adatta ad ogni tipo di esigenza di noleggio. Nel 2007 Cancelloni Srl diventa Cancelloni Food Service Spa, per seguire la strategia di crescita aziendale, raggiungendo numerosi obiettivi tra i quali l’ambizioso traguardo dei 60 anni di attività.