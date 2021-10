Servizi educativi Terni: volantinaggio delle lavoratrici sotto il Comune

“Chiediamo attenzione al lavoro, chiediamo attenzione verso i bisogni della città”: è quanto si legge nel volantino che le lavoratrici dei servizi educativi del Comune di Terni, insieme alla Fp Cgil, hanno distribuito oggi, 4 ottobre, proprio sotto palazzo Spada in concomitanza con il consiglio comunale. Nel volantino il sindacato ricostruisce tutti i passaggi di una vicenda che oltre a penalizzare il personale dei servizi all’infanzia, desta forti preoccupazioni sul futuro degli stessi. “Troppi i segnali negativi – si legge nel testo distribuito dalle educatrici, anche ai consiglieri comunali che entravano nel palazzo – a cominciare dalla convenzione con i nidi privati, non giustificata in alcun modo, se non dalla scelta politica di depotenziare il pubblico a favore del privato”.

“Ora si attende l’audizione in consiglio comunale delle lavoratrici insieme alla Fp Cgil che è in programma mercoledì 6 ottobre alle 15.30 – dichiara Desirè Marchetti, segretaria regionale Fp Cgil – e questo è l’ultimo passaggio istituzionale utile ad evitare l’apertura contenziosi legali”.