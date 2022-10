Stazione alta velocità Medio Etruria, firmato il protocollo: 6 mesi per la soluzione

Per migliorare il collegamento dei territori dell’Umbria e del Centro-Sud della Toscana con la linea ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) ferroviaria, è stato firmato oggi un Protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims). A siglare l’accordo è stato il Ministro, Enrico Giovannini, e i Presidenti della Regione Umbria, Donatella Tesei, e della Regione Toscana, Eugenio Giani, nonché l’Amministratrice delegata di Rete Ferrovia Italiana Spa (RFI), Vera Fiorani. Obiettivo è quello di individuare la migliore soluzione per collegare i territori delle due Regioni alla linea ferroviaria AV/AC realizzando la nuova stazione ‘Medio Etruria’.

Il Protocollo prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico, che dovrà valutare le diverse ipotesi per la realizzazione della nuova stazione sulla linea direttissima Firenze-Roma. In particolare, dovranno essere prodotte analisi tecniche approfondite per mettere a confronto le varie soluzioni per la localizzazione della stazione, anche alla luce della domanda di mobilità delle diverse aree territoriali e le ricadute sociali ed economiche delle diverse ipotesi. Il Tavolo tecnico terminerà i lavori entro sei mesi dalla firma del Protocollo, a meno di un’intesa tra le parti per prorogare la sua attività.

Per il Ministro Giovannini “l’iniziativa punta ad aumentare l’accessibilità al servizio ferroviario AV/AC di chi vive e lavora in aree importanti del Centro Italia, territori ricchi di cultura e di potenzialità di sviluppo economico, non solo nel settore turistico. Grazie all’istituzione del Tavolo, frutto della forte collaborazione costruita con ambedue le Regioni, vogliamo individuare, con un metodo rigoroso e condiviso, la soluzione più adatta sul piano dell’interesse generale”.

Per la Presidente Tesei si tratta di “Un nuovo importante tassello nel quadro dei trasporti regionali che permetterà l’individuazione di un sito funzionale e adeguato per la nuova stazione ‘Medio Etruria’ che intercetterà la linea ad alta velocità sulla direttrice Roma-Firenze, al fine di poter collegare rapidamente l’Umbria sia verso sud che nord. Un ulteriore passo in avanti verso l’inversione di tendenza che sta portando al superamento dell’isolamento infrastrutturale vissuto troppo a lungo dalla nostra regione”.

L’assessore alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, presente all’incontro, ha sottolineato che “la visione strategica adottata in questi tre anni, il forte impegno profuso, la tenacia nella collaborazione leale con tutti gli attori istituzionali consentono all’Umbria di conseguire risultati storici attesi da molti anni come, per esempio, in questo caso la possibilità che l’Umbria ‘agganci’ l’alta velocità. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a raggiungere questo primo step, cui seguirà il necessario confronto tecnico che potrà dotare finalmente le comunità di questa area vasta dell’Italia Centrale di un servizio oggi fondamentale per lo sviluppo. Ne trarrà ulteriore beneficio – ha concluso Melasecche – anche il nostro aeroporto, che già manifesta un dinamismo straordinario”.