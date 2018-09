La bellezza secondo Cucinelli

di Pierluigi Castellani

Brunello Cucinelli ha aperto nella giornata del 4 settembre la sua azienda ed ha vivacizzato il borgo di Solomeo per condividere la sua filosofia del lavoro e della vita e compendiarla con il suo concetto di bellezza. E’ noto del resto come l’imprenditore umbro, che ha conquistato i mercati di tutto il mondo, ami coniugare la sua creatività con la riscoperta di una vita più a misura d’uomo e quindi della bellezza. Per questo a quaranta anni dalla fondazione della sua attività ha voluto aprire i cancelli dell’azienda perché tutti potessero verificare come un’attività imprenditoriale di tutto rispetto può bene convivere con il paesaggio umbro e con le primordiali esperienze umane dalla coltivazione della terra all’artigianato, che sono la fonte di ogni umana emancipazione e crescita sociale. Così mentre l’azienda giace nel verde della valle, che si insinua tra Corciano e Solomeo accrescendo con i suoi ampi spazi e le sue fontane la gradevolezza del paesaggio, accanto ad essa l’estro e l’attenzione di Cucinelli per il rapporto uomo-natura hanno recuperato antichi casolari a servizio di vigneti, che con i loro grappoli ricordano l’origine di ogni vita improntata alla gioia ed al rispetto del creato.

In mezzo a tutto questo per ricordare all’uomo quale sia il suo vero destino Cucinelli ha voluto rendere omaggio con bianche statue neoclassiche ai pensatori del passato disseminando in tutto il percorso aziendale massime e pensieri, che rammentano a tutti il dovere di rispettare l’uomo e la natura anche nella sua dimensione spirituale. Per questo si sono visti tra la folla di amici ed estimatori di ogni parte del mondo anche tre monaci benedettini del monastero di Norcia ai quali Brunello Cucinelli ha già concretamente promesso il proprio sostegno per la ricostruzione della Basilica squassata dal terremoto dell’ottobre del 2016. Così, trascorsa la giornata nell’azienda e tra le sue vigne i visitatori hanno potuto convincersi che è proprio vero solo “la bellezza salverà il mondo”.