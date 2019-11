Varata la giunta Tesei. Ed ora?

Di Pierluigi Castellani

Dopo quasi un mese dalle elezioni del 27 ottobre la Presidente Tesei ha nominato i componenti della sua giunta non senza qualche difficoltà incontrata con i partiti della sua coalizione. Sono cinque gli assessori: Paola Agabiti, Michele Fioroni, Enrico Melasecche, Luca Coletto e Roberto Morroni vicepresidente. Due della Lega ,uno di FI, uno del partito della Meloni ed uno della lista della presidente. Il puzzle si comporrà con la nomina di Marco Squarta (FDI) a presidente dell’assemblea legislativa. Il nome che salta subito agli occhi è quello di Coletto, un leghista importato dal Veneto dove, in precedenza, ha ricoperto la carica di assessore regionale. Al di là del merito della persona, che nessuno vuole mettere in discussione, è abbastanza singolare che Matteo Salvini abbia imposto questo suo uomo di fiducia per il delicato incarico di assessore alla sanità quasi che in Umbria non sia stato possibile trovare una personalità, magari esterna al consiglio regionale, adeguata per questo compito delicato ed importante. E’ possibile che nella società civile umbra, che conta anche due Università di eccellenza, non ci sia nessuno con le adeguate competenze per questo incarico? Forse Salvini vuole commissariare la sanità umbra, che per qualità dei servizi e delle professionalità ,che sono in campo, non è certo da meno di quella veneta? Ecco perché rimangono dubbi su quali siano le linee programmatiche prioritarie per il centrodestra umbro a trazione leghista, dubbi che potrebbero essere fugati o confermati quando si conoscerà il programma che la presidente Tesei dovrà illustrare all’insediamento del nuovo consiglio regionale.

Certamente ci sono questioni che devono essere affrontate subito. Pensiamo a quanto risulta dal rapporto sulla povertà umbra, recentemente presentato, ed i dati che emergono dal rapporto dell’istituto di ricerche della CGIL. L’Umbria non si è ancora ripresa dalla crisi iniziata negli anni 2007/8 e crisi aziendali, tutt’ora irrisolte, come quella della exMerloni insieme ai dati resi noti sul bilancio dell’Ast di Terni, che risulterebbe in perdita, non fanno ben sperare ,mentre il reddito di cittadinanza ha avuto uno scarsissimo impatto sulla povertà umbra e la quota 100 per le pensioni, tanto voluta dalla Lega, non ha prodotto un incremento dell’occupazione come invece annunciato un anno fa da Salvini. Insomma il problema Umbria è tutto sul tavolo della Tesei insieme al problema della ricostruzione delle zone colpite dal sisma dell’ottobre 2016. E’ emerso un dato : nei tre anni che sono passati dall’ultimo sisma non sarebbe stato ricostruito neppure quanto fu ricostruito in un anno dopo il sisma del 1997. In quegli anni altro governo, altra giunta regionale osserverà qualcuno, ma è certo che una riflessione seria su questo tema va urgentemente fatta e qualcuno se ne dovrà pure far carico. Infatti non ci sono solo gli intralci burocratici, a cui di solito si addebitano tutti i ritardi , perché dipenderà pure dalla qualità ed efficienza della legislazione messa in atto e dalla prontezza e competenza delle persone, che sia a livello istituzionale sia a livello dirigenziale, l’ Umbria nel 1997 è stata capace di mettere a disposizione. Sono queste le questioni più urgenti che la nuova giunta regionale deve affrontare e certamente non sono poche. Ecco perché con qualche preoccupazione dopo il varo della nuova giunta ci chiediamo: “Ed ora ?”