 Al via la quarta edizione del Rally Città di Foligno

La nuova stagione del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) è pronta ad aprirsi per scrive un altro capitolo entusiasmante di storia sportiva, di pagine di grande rally, come consuetudine. L’avvio stagionale sarà con la quarta edizione del Rally Città di Foligno, la prima gara in calendario, l’8 e 9 marzo, che dalla giornata odierna apre le iscrizioni, periodo che si allungherà fino a mercoledì 26 febbraio.

Oltre alla validità “tricolore” per le vetture moderne, l’evento organizzato da PRS Group ha un secondo vessillo ufficiale, quello del secondo round del Campionato Italiano su terra per le vetture storiche (CIRTS), oltre ad essere il primo dei cinque appuntamenti della Coppa Rally di Zona 6.

Un vero e proprio evento per il territorio umbro intorno a Foligno e Nocera Umbra, le cui Amministrazioni Comunali credono fortemente che possa essere vera e propria identità dei luoghi che attraversa, incentivando l’incoming al seguito proprio delle due gare.

IN PROGRAMMA TRE PROVE SPECIALI

Già comunicato ad inizio anno il format di gara, che prevede tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, in un percorso che certamente metterà alla prova i diversi attori delle due corse tricolori, primi momenti di una stagione che si annuncia assai spettacolare quanto interessante sotto il profilo tecnico-sportivo.

FOLIGNO CUORE PULSANTE, NOCERA UMBRA SI CONFERMA

Foligno, la città della famosa “Quintana”, città dinamica e ricca di storia, definita il “centro del mondo” per la sua posizione geografica, è confermata il cuore pulsante del rally, con partenza e arrivo in Piazza della Repubblica, ospitando pure il Parco Assistenza nella zona industriale “La Paciana”, non distante dalla città, mentre il quartier generale dell’evento viene riproposto al Delfina Palace Hotel.

Il territorio di Nocera Umbra, luogo di eccellenza “delle acque minerali” città anche con un forte legame con la spiritualità, sarà parte attiva della gara con ben tre riordinamenti e con anche due diverse prove speciali (delle tre previste).

Sul piano tecnico-sportivo PRS Group ha disegnato la competizione in 76 chilometri di distanza competitiva sui 286 dell’intero percorso.

La passata edizione della gara conobbe un momento “storico”, assegnando la prima vittoria italiana di una Toyota GR Yaris Rally2, quella del finlandese Mikko Heikkila, mentre la gara storica fu appannaggio di “Lucky”, con una Lancia Delta Integrale.

PROGRAMMA DI GARA

Giovedì 6 Febbraio Apertura iscrizioni

Mercoledì 26 Febbraio Chiusura iscrizioni

Giovedì 6 Marzo

18.00/20.00 Distribuzione Road-Book c/o Delfina Palace Hotel – Foligno (Pg)

Venerdì 7 Marzo

08.30/16.30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

17.30 Briefing (in presenza obbligatoria) c/o Delfina Palace Hotel – Foligno (Pg)

18.00/21.00 Verifiche sportive c/o Delfina Palace Hotel – Foligno (Pg)

Sabato 8 Marzo

08.30/12.30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, zona Ind. La Paciana – Foligno (Pg)

13.00/15.00 Shakedown – Iscritti Cirt e Prioritari

15.01/17.00 Shakedown – Altri concorrenti + Storiche

19.01 Partenza da Piazza della Repubblica – Foligno (Pg)

19.09 Ingresso Riordino Notturno in viale Marconi – Foligno (Pg)

Domenica 9 Marzo

07.31 Uscita Riordino Notturno in viale Marconi – Foligno (Pg)

17.30 Arrivo con premiazione (sub-judice) in Piazza della Repubblica – Foligno (Pg)

